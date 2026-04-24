La Cgil di Siracusa alla manifestazione del Social Forum: “Difendere la pace è un dovere costituzionale”

Alla Manifestazione organizzata dal Social Forum il 25 Aprile alle 16,30 la Cgil di Siracusa parteciperà con una presenza ampia, riaffermando il valore della pace come fondamento della convivenza democratica e come principio irrinunciabile della Costituzione italiana. In un momento storico segnato da conflitti armati, tensioni internazionali e crescente instabilità globale, il sindacato ritiene necessario riportare al centro del dibattito pubblico il significato profondo dell’Articolo 11 della Carta, che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie.

“La partecipazione della Cgil non è un gesto simbolico – spiega il segretario generale, Franco Nardi -, ma una scelta politica e culturale che affonda le radici nella storia del movimento dei lavoratori. La pace, infatti, non è solo un valore etico: è una condizione essenziale per la tutela dei diritti sociali, per la difesa del lavoro e per la costruzione di un modello di sviluppo equo e sostenibile. Le guerre, ovunque si combattano, generano instabilità economica, aumento delle disuguaglianze, impoverimento delle comunità e compressione delle libertà democratiche. L’Articolo 11 della Costituzione italiana afferma che “l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”. Questo principio, nato dall’esperienza drammatica del Novecento, oggi assume un significato ancora più urgente”.

La CGIL sottolinea che il ripudio della guerra non è un atto di neutralità, ma un impegno attivo per la pace, la cooperazione internazionale, la diplomazia e la tutela dei diritti umani. È un orientamento che dovrebbe guidare le scelte politiche, economiche e sociali del Paese, soprattutto in un contesto in cui i conflitti in Europa, in Medio Oriente, in Africa e in altre aree del mondo stanno provocando migliaia di vittime civili, migrazioni forzate e instabilità globale.

Per la CGIL, la pace è anche una questione sociale. Le guerre hanno effetti diretti sul lavoro e sull’economia: aumentano il costo dell’energia e delle materie prime che generano incertezza economica e riduzione degli investimenti, aggravano le condizioni dei lavoratori nei settori più fragili e sottraggono risorse a scuola, sanità, welfare e politiche industriali

In questo quadro, il sindacato richiama l’attenzione sulla necessità di orientare la spesa pubblica verso la coesione sociale, la sicurezza del lavoro, la transizione ecologica e la riconversione industriale, piuttosto che verso la crescita degli investimenti militari.

“La manifestazione del Social Forum– ancora Nardi – rappresenta un’occasione per unire associazioni, movimenti, realtà sociali e cittadini attorno a un messaggio chiaro: la pace non è un’utopia, ma una responsabilità collettiva. Il 25 Aprile è una festa di tutti: un patrimonio civile che unisce il Paese e che ci impegna a costruire una società più giusta, più libera e più solidale”.

La CGIL sarà in piazza per affermare che la pace è un bene comune, un diritto dei popoli e una condizione essenziale per il lavoro, la dignità e la libertà di ogni persona.