Stop al massacro di Gaza, la Cgil di Siracusa scende in piazza: sabato la manifestazione

Sabato 6 settembre, a partire dalle 9:30, in piazza Archimede davanti alla Prefettura, lavoratori, cittadini, associazioni e forze democratiche si ritroveranno per dire basta alla violenza che sta colpendo civili innocenti, donne e bambini.

“Non possiamo rimanere spettatori di fronte a una tragedia umanitaria senza precedenti – dichiara Roberto Alosi, segretario Generale della CGIL di Siracusa –. La pace e la giustizia sono valori fondativi del nostro sindacato. È nostro dovere dare voce a chi non ce l’ha e chiedere alle istituzioni nazionali e internazionali di fermare la spirale di violenza, aprire corridoi umanitari e tutelare i diritti del popolo palestinese”.





La CGIL di Siracusa esprime inoltre il proprio sostegno alla straordinaria missione umanitaria della Global Flottiglia, che con coraggio prova a rompere l’assedio e a portare aiuti concreti alla popolazione palestinese, rafforzando il fronte della solidarietà internazionale e denuncia anche la scelta del governo di aumentare le spese militari mentre continua a tagliare la sanità, la scuola e i servizi essenziali: “È inaccettabile che si trovino miliardi per le armi e non per la condizione sociale delle persone”, sottolinea Roberto Alosi.

Da Siracusa parte un messaggio forte e chiaro: l’Italia non può voltarsi dall’altra parte. La mobilitazione della CGIL vuole affermare che la pace non si conquista da soli, ma si costruisce insieme, attraverso la solidarietà tra i popoli e la difesa dei diritti umani. Per queste ragioni invita tutti i cittadini a partecipare alla manifestazione del 6 settembre in piazza Archimede a partire dalle 9:30. Perché fermare la barbarie a Gaza significa difendere la dignità e la libertà di tutti.