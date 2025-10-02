La Cgil di Siracusa in piazza a Roma per Gaza e per i diritti del lavoro

Sarà folta la delegazione della Cgil provinciale che il prossimo 4 ottobre parteciperà all’iniziativa a carattere nazionale convocata dalle associazioni palestinesi a Roma sulla base delle posizioni della Camera del Lavoro che hanno dato vita alle manifestazioni dello scorso 6 settembre e agli scioperi del 19 settembre.

“La Cgil ritiene necessario intensificare la mobilitazione per una serie di motivazioni – spiega Franco Nardi, segretario generale della Cgil di Siracusa – a partire dallo stop al genocidio del popolo palestinese al sostegno alla Global Sumud Flotilla, dal contrasto alle politiche di riarmo del governo italiano, dell’Unione europea e della Nato (incompatibile con i valori di democrazia e di pace) alla costruzione di un’alternativa all’economia di guerra basata su una vera riforma fiscale contro l’evasione e tassando ricchezze, profitti e rendite, per sostenere un aumento dei salari e delle pensioni, ma anche la cancellazione delle leggi che producono la precarietà del lavoro, investimenti nella sanità e per la non autosufficienza, nell’istruzione pubblica, in politiche industriali ed abitative innovative e sostenibili, nonché per garantire la sicurezza sul lavoro e per superare la pratica del subappalto e del lavoro nero”.