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La CGIL di Siracusa ricorda l’avvocato Totò Spallino

La CGIL si stringe attorno alla famiglia, ricordando Totò Spallino come un compagno autentico

La CGIL si stringe attorno alla famiglia, ricordando Totò Spallino come un compagno autentico

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La CGIL di Siracusa esprime profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa dell’avvocato Totò Spallino, storico legale e militante dell’organizzazione sindacale, da sempre punto di riferimento per lavoratori e lavoratrici del territorio.

A ricordarne la figura è il segretario generale Franco Nardi, che ne sottolinea il valore umano e professionale: «Oggi perdiamo un compagno vero, con il quale ho condiviso un rapporto fatto di stima reciproca, rispetto e profondo affetto. Totò Spallino è stato non solo un grande professionista, ma un uomo che ha saputo mettere le sue competenze al servizio degli ultimi, con coerenza, passione e senso di giustizia».

Parole che restituiscono il profilo di un uomo profondamente legato ai valori del sindacato e impegnato, nel corso della sua attività, nella tutela dei diritti e della dignità del lavoro.

«Il suo impegno, la sua umanità e il suo rigore morale resteranno per tutti noi un esempio e un punto di riferimento – aggiunge Nardi –. La sua perdita lascia un vuoto grande nella nostra organizzazione e nella comunità siracusana».

La CGIL si stringe attorno alla famiglia, ricordando Totò Spallino come un compagno autentico, la cui eredità morale continuerà a vivere nelle battaglie quotidiane per i diritti dei lavoratori.


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