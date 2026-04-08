La CGIL di Siracusa ricorda l’avvocato Totò Spallino

La CGIL di Siracusa esprime profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa dell’avvocato Totò Spallino, storico legale e militante dell’organizzazione sindacale, da sempre punto di riferimento per lavoratori e lavoratrici del territorio.

A ricordarne la figura è il segretario generale Franco Nardi, che ne sottolinea il valore umano e professionale: «Oggi perdiamo un compagno vero, con il quale ho condiviso un rapporto fatto di stima reciproca, rispetto e profondo affetto. Totò Spallino è stato non solo un grande professionista, ma un uomo che ha saputo mettere le sue competenze al servizio degli ultimi, con coerenza, passione e senso di giustizia».

Parole che restituiscono il profilo di un uomo profondamente legato ai valori del sindacato e impegnato, nel corso della sua attività, nella tutela dei diritti e della dignità del lavoro.

«Il suo impegno, la sua umanità e il suo rigore morale resteranno per tutti noi un esempio e un punto di riferimento – aggiunge Nardi –. La sua perdita lascia un vuoto grande nella nostra organizzazione e nella comunità siracusana».

La CGIL si stringe attorno alla famiglia, ricordando Totò Spallino come un compagno autentico, la cui eredità morale continuerà a vivere nelle battaglie quotidiane per i diritti dei lavoratori.