“La chiave di Euterpe”, l’iniziativa di Nuova Acropoli Siracusa nella giornata dell’arte

In occasione della Giornata Mondiale dell’Arte, Nuova Acropoli Siracusa organizza, domenica 21 giugno alle 19 nella sede associativa di viale Zecchino n. 72, l’incontro culturale dal titolo “La chiave di Euterpe”, un appuntamento interamente dedicato alla musica nelle sue molteplici dimensioni.

L’incontro offrirà l’occasione per riflettere sul profondo valore della musica, intesa come ponte tra scienza, filosofia e armonia interiore; un’opportunità per riscoprire la musica come nutrimento per la mente e per il cuore. Varie relatrici si alterneranno per spiegare attraverso varie modalità che la musica possiede una straordinaria capacità di trasformazione: può alleviare la solitudine, mitigare il dolore, risvegliare la speranza, aiutare a superare lo scoraggiamento e favorire una maggiore conoscenza di sé. Ingresso libero.