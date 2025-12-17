La Cisl Fp Ragusa-Siracusa verso il 2026: “Investire sui giovani e puntare sulla digitalizzazione”

“Investire sui giovani, sul coordinamento donne e politiche di genere e puntare fortemente sul progetto di digitalizzazione”. Questi i cardini sui cui si fonderà l’attività della Cisl Fp Ragusa Siracusa nel prossimo anno, come ha sottolineato il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo, nel corso del suo intervento al consiglio generale convocato nella sala della sede centrale della Cisl di Ragusa, alla presenza del segretario generale della Fp Cisl della Sicilia, Daniele Passanisi e del segretario generale della Ust Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore.

Una relazione che ha puntato anche sui risultati raggiunti al termine delle elezioni per il rinnovo delle Rsu e sul consolidamento della struttura territoriale della Fp Cisl, evidenziando il ruolo di sindacato di prossimità, lungo un tracciato già intrapreso da alcuni anni. “Ho espresso un grande ringraziamento verso tutti i dirigenti sindacali ed ogni singolo iscritto – ha spiegato Bonarrigo – per il risultato della tornata elettorale dell’ultimo rinnovo delle Rsu, che ci ha visti primeggiare in tutti i settori, con punte di risultati stratosferici che ci inorgogliscono, motivandoci a fare sempre di più. Un gruppo dirigente a Ragusa Siracusa che accresce numeri e qualità di rappresentanza dei lavoratori, puntando sulla prossimità alle persone, sull’ascolto ed sull’acquisizione e l’affinamento delle competenze ai tavoli della contrattazione”.

Sblocco dei percorsi assunzionali e del turnover sono tra le priorità della Cisl Fp Ragusa Siracusa. “E’ dalla capacità di stare insieme – ha rilevato Bonarrigo – che si misura il grado d’interesse, la voglia di gettare le basi per il percorso futuro, ponendosi obiettivi programmatici e realistici, in grado di fare crescere attorno all’attenzione dedicata ai problemi, ai temi ed ai risultati ottenuti, e rafforzare la credibilità e l’interesse per il sindacato, serrando il rapporto di fiducia dei lavoratori nella nostra sigla e la loro adesione e fidelizzazione. Chiediamo, inoltre, percorsi assunzionali nella pubblica amministrazione per assicurare il ricambio generazionale, investendo nella filiera dei servizi pubblici in tutti i settori e superando il blocco del turnover. E poi anche quello di allineare il trattamento giuridico ed economico dei lavoratori dell’intero sistema privato (Sanità Privata, Terzo Settore, Socio Sanitario) che, tramite la sottoscrizione dei nuovi contratti, dia a questo personale la stessa dignità lavorativa dei dipendenti pubblici a parità di lavoro e di mansioni svolte”. Funzioni locali, Sanità pubblica, privata, Terzo settore, Agenzie e Ministeri, sono al centro dell’attività del sindacato anche nei prossimi mesi. “In questo anno siamo riusciti a recuperare dei gap in tanti di questi enti – ha ribadito il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa – definendo questioni sospese lungamente per i precedenti anni, quando mancava addirittura la costituzione del fondo, abbiamo recuperato tra le pieghe delle normative la possibilità di procedere alle progressioni economiche e di carriera, abbiamo contribuito a far sì che la stabilizzazione degli Asu avvenisse per tutti i soggetti interessati e con tutte le garanzie di applicazione della recente normativa regionale. La sanità pubblica continua a produrre risultati in termini di obiettivi sindacali ad ampio spettro in favore dei lavoratori, determinando la crescita delle adesioni in entrambe le province che sono esempio lampante della risposta alla costante presenza dei coordinatori del settore e dei dirigenti sindacali che vengono riuniti con cadenza sistematica. La sanità privata ed il Terzo Settore hanno un cammino inarrestabile di consolidamento della fiducia riposta nella Cisl Fp. Anche negli Enti regionali continuiamo a riscuotere consenso, anche qui per la sinergia di azione e di informativa che si è venuta a creare fra il coordinatore del settore ed i riferimenti che la segreteria regionale a messo a disposizione, con un dialogo sindacale che riesce in maniera sempre più attiva, presente ed esplicita una continuità di confronto fra il territorio e Fp Sicilia, impegnata direttamente sul campo nei luoghi decisionali”.

Bonarrigo, quindi, ha tracciato quella che sarà la rotta per i prossimi mesi per la Cisl Fp Ragusa Siracusa. Fondamentale, in questo senso, sarà la politica rivolta alla valorizzazione dei giovani, sulla parità di genere, e sulla digitalizzazione, percorsi già avviati che adesso andranno consolidati. “Tutto questo deve servirci a rafforzare ancora di più internamente la nostra federazione territoriale, che ad oggi gode di una forte attenzione e una sempre maggiore considerazione da parte della segreteria regionale e nazionale – ha concluso il segretario generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo – l’impegno è di proseguire, verso obiettivi importanti per i nostri iscritti, per dare sempre maggiore lustro a questo territorio ed alle due province che lo compongono. Punteremo sul gruppo giovanile che abbiamo costituito nel periodo estivo, lo formalizzeremo, lo formeremo, promuoveremo tutte le iniziative ed i progetti in favore delle donne, il cui universo circostante va debitamente analizzato, tutelato e valorizzato rispetto al loro ruolo di perno che hanno nella famiglia e che dev’essere riconosciuto anche negli ambienti lavorativi, abbattendo tutte quelle barriere ancora, purtroppo ancora presenti, che non permettono pari opportunità. Particolare attenzione sarà rivolta alla crescita della pagina social della Cisl Fp Ragusa Siracusa, che sarà oggetto insieme al nostro sito internet di una implementazione più attiva già a partire dal 2026. Servirà a dare riscontro a tutte le nostre attività, favorendo una diffusione globale dell’operato della Funzione Pubblica della Cisl”.