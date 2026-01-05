La CNA di Siracusa presenterà venerdì 9 gennaio lo studio “Un territorio in bilico”, un’analisi approfondita che fotografa con dati certificati un paradosso ormai strutturale: Siracusa è tra le province italiane che crescono di più sul piano economico, ma al contempo anche tra quelle in cui la qualità della vita è agli ultimi posti. La presentazione avverrà nel corso della conferenza stampa di inizio anno, nella sede di via Trapani 78 alle 10, con un White Paper elaborato dal Centro Studi CNA Siracusa.
Saranno presenti all’incontro: la presidente territoriale di CNA Rosanna Magnano, il segretario Gianpaolo Miceli ed il responsabile del Centro Studi Elio Piscitello.
