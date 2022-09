La Cnn promuove Buccheri: “ecco 8 borghi italiani di cui forse non hai mai sentito parlare”

“Buccheri Located near Syracuse, Sicily, Buccheri offers a peaceful respite from the crowds, while still being near to cozy beaches and incredible sights”. Tradotto: “Buccheri, situato vicino a Siracusa, in Sicilia, Buccheri offre una tregua tranquilla dalla folla, pur essendo vicino a spiagge accoglienti e panorami incredibili”. Con questa frase, la Cnn travel edition, inizia la descrizione di Buccheri, inserito tra gli 8 Borghi di cui si sente parlare poco ma per i quali vale la pena fare un viaggio.

I turisti tendono a dirigersi verso destinazioni di grandi nomi come Venezia, Firenze, Roma e persino Napoli quando visitano l’Italia. Ma ci sono molti borghi ugualmente, se non di più, belli in Europa che sono in gran parte sconosciuti. Ed ecco una ristretta selezione tra i 5.000 meravigliosi Borghi Italiani che fa emergere quanto bello e accogliente sia Buccheri. “Prosegue la promozione del nostro territorio – le parole del sindaco Alessandro Caiazzo – che oramai da qualche tempo guarda anche ai mercati internazionali. Forza Buccheri, il momento è adesso”.

Nell’articolo di Silvia Marchetti si parla del borgo che “ospita le rovine di un maestoso castello, ma i siti più pittoreschi da visitare qui sono probabilmente le antiche grotte di neve, o “niviere”, che sono frigoriferi naturali costruiti per preservare il ghiaccio e la neve, così come le minuscole cappelle e i casolari in stile dammuso. Già nel medioevo, speciali raccoglitori di neve detti “nivaroli” raccoglievano il ghiaccio dalle montagne per fare il gelato e le deliziose granite. Sebbene al giorno d’oggi sia preparata con mezzi molto più semplici, la granita è ancora estremamente popolare nel villaggio. Altri piatti locali preferiti includono primi piatti con zafferano e tartufo locale”.