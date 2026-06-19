La Confraternita di Misericordia di Siracusa Odv compie il primo anno di attività

La Misericordia di Siracusa compie il primo anno di attività e celebra il traguardo con una festa nel cortile della Parrocchia del Sacro Cuore.
L’appuntamento è per le 17 di sabato 20 giugno, con una serie di momenti che intendono scorrere questi primi dodici mesi di formazione e servizi dei volontari.
Ad aprire il pomeriggio l’allocuzione del Governatore della Misericordia comunale, Giovanni Amenta. Subito dopo il saluto delle autorità presenti e, quindi, intervento del presidente provinciale delle Misericordie siracusani, Giovanni Bellofiore.
Alla presenza dei rappresentanti di tutte le Confraternite presenti sul territorio, la consegna degli attestati di primo soccorso. Nel cortile anche uno stand per la dimostrazione delle manovre di rianimazione cardiopolmonare e uso di un Defibrillatore esterno.
Alle 19 la Messa presieduta da don Salvatore Musso, Correttore della Misericordia di Siracusa. Al termine della celebrazione il ritorno nel cortile per assistere allo spettacolo teatrale della Compagnia “Camore”, Comiche confessioni-Il ritorno.
Per tutta la serata un secondo stand sarà a disposizione della raccolta solidale a sostegno dell’acquisto di un’auto sanitaria per i servizi sociali.
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