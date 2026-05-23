“La conoscenza contro la prevaricazione”: al Rotary Siracusa la presentazione di “Progetto Biblios” di Roberto Centaro

L’incontro con il Giudice ed ex-Senatore Roberto Centaro, dedicato alla presentazione del suo libro “Progetto Biblios”, edito da Sampognaro & Pupi, al Rotary Club Siracusa al Grand Hotel Villa Politi lo scorso 18 Maggio, è partito dalla provocazione che la ”Conoscenza toglie spazio alla prevaricazione”, in un’epoca in cui lo scenario socio-politico è alle prese con episodi continui di abusi di potere e atteggiamenti di sopraffazione.

Il romanzo, ambientato tra Washington e New York, ruota attorno a un ambizioso progetto di preservazione della memoria e della conoscenza umana. Il protagonista, Grant Foster, immagina infatti la creazione di archivi e depositi librari custoditi in luoghi inaccessibili, con l’obiettivo di salvare libri e documenti da possibili distruzioni future, affinché il patrimonio culturale dell’umanità possa sopravvivere anche ai momenti più difficili della storia.

La presentazione del romanzo del nostro socio, moderata dai soci Pucci Piccione e Valerio Vancheri, ha dato vita a un ampio e vivace dibattito tra i presenti, che hanno approfondito i temi centrali dell’opera: il valore della cultura, il ruolo della memoria collettiva e l’importanza della conoscenza come strumento di libertà e partecipazione civile.

Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come la conoscenza offra all’uomo la possibilità di “fuggire da sé stesso”, aprendolo al confronto e alla comprensione del mondo. Più cresce la conoscenza, maggiore diventa la possibilità di esercitare una cittadinanza attiva e consapevole. Allo stesso tempo, la cultura riduce gli spazi della prevaricazione: dove esiste pluralità di sapere, infatti, viene meno il rischio di un pensiero unico imposto dalle classi dominanti.

Un confronto ricco di spunti culturali e civili, che ha confermato l’attualità dei temi affrontati nel libro e l’importanza della tutela del sapere come patrimonio universale.