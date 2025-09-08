La Consulta Comunale Giovanile di Siracusa diventa pienamente operativa: approvato il Piano Annuale delle Attività

Con una partecipata seduta tenutasi presso la Sala B dell’Urban Center, la Consulta Comunale Giovanile di Siracusa ha ufficialmente avviato la propria fase operativa, compiendo una serie di passi fondamentali per strutturare la propria azione sul territorio.

Nel corso dell’assemblea è stato approvato il Piano Annuale delle Attività (settembre–dicembre 2025), un documento strategico che delinea una visione chiara, concreta e condivisa del ruolo della Consulta nella promozione delle politiche giovanili a livello comunale. Il Piano articola azioni volte al coinvolgimento delle scuole e dei rappresentanti studenteschi, all’attivazione di tavoli di lavoro interistituzionali, alla co-gestione di spazi pubblici, all’organizzazione di eventi ad ampio raggio e alla costruzione di reti provinciali e regionali in grado di rafforzare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica.





Tale documento è il frutto di un lavoro collettivo, che ha saputo coniugare ascolto, analisi e visione. La metodologia seguita, ispirata ai principi della democrazia deliberativa, ha previsto momenti di confronto orizzontale, condivisione in plenaria e lavoro per gruppi tematici, affinché ogni componente della Consulta potesse contribuire alla definizione delle priorità e delle modalità operative.

Nel corso della stessa seduta è stato completato l’Ufficio di Presidenza, organo operativo della Consulta, con l’ingresso di Martina Cassarino, Roberto Cannella e Giuseppe Ruggieri, che si affiancheranno ai membri già in carica: il Vicepresidente Gabriele Vindigni, la Segretaria Federica Ardita e la Vice Segretaria con delega alla Tesoreria Marta Messina. Insieme al Presidente, questo gruppo avrà il compito di coordinare le attività della Consulta e di garantirne l’efficacia operativa e la coerenza strategica.

Parallelamente, è stato compiuto un ulteriore passo di strutturazione interna con la creazione delle Commissioni tematiche, strumenti di approfondimento e operatività che lavoreranno in sinergia con l’Ufficio di Presidenza e con l’Amministrazione Comunale:

Cultura, Diritti Umani e Innovazione Sociale, coordinata da Niccolò Monterosso

Partecipazione Civica e Rappresentanza Giovanile, coordinata da Luca Santoro

Ambiente, Sostenibilità e Transizione Digitale, coordinata da Federica Giaquinta

Sport, Benessere e Inclusione, coordinata da Gabriele Campisi

In merito ai risultati ottenuti, il Presidente della Consulta Comunale Giovanile, Matteo Di Franca, ha dichiarato: «Con l’approvazione del Piano e la costituzione delle Commissioni, prende finalmente forma un progetto politico che abbiamo costruito con serietà, ascolto e spirito di servizio. La Consulta non è un contenitore simbolico, ma uno spazio politico vero, dove le nuove generazioni possono esercitare protagonismo, proposta e responsabilità. Siamo consapevoli che il nostro ruolo è anche quello di proporre visione, di costruire alleanze, e di contribuire attivamente alla programmazione delle politiche giovanili del Comune di Siracusa. Nei prossimi giorni trasmetteremo il Piano all’Assessorato di riferimento per avviare un confronto sulle modalità attuative e definire insieme le priorità operative e le risorse necessarie. Subito dopo, presenteremo pubblicamente il documento alla città, affinché sia patrimonio comune e occasione di dialogo con tutta la cittadinanza. Questo è solo l’inizio: la Consulta intende essere una forza costruttiva, autonoma e propositiva, capace di dare voce e spazio alla visione delle nuove generazioni.»

A margine della riunione, è pervenuta anche una dichiarazione dell’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Siracusa, Marco Zappulla, che ha voluto esprimere il sostegno dell’Amministrazione comunale: «L’avvio operativo della Consulta è un passo importante per costruire le politiche giovanili della città. Il Piano approvato oggi è frutto di un percorso condiviso, che unisce visione, impegno e responsabilità. Come Amministrazione, saremo al fianco della Consulta Giovanile per accompagnarne le progettualità e tradurre le idee in azioni concrete. Questa è una tappa importante, ma è solo l’inizio di un percorso che vogliamo continuare a fare insieme, mettendo al centro ascolto, collaborazione e coraggio di innovare».