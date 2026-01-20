Maltempo in sicilia, la situazione all'aeroporto di Catania

In collegamento con Giancarlo Guarrera, responsabile sicurezza operazioni Sac

Ultime news

1 minuto di lettura
Incontro

“La coscienza sospesa dell’Occidente”, incontro organizzato dalla Società Siracusana di Storia Patria

Si svolgerà giovedì 22 gennaio alle ore 17,30 alle Cantine Pupillo

Cantine Pupillo

Si svolgerà giovedì 22 gennaio alle ore 17,30 alle Cantine Pupillo

1 minuto di lettura

La Società Siracusana di Storia Patria ha organizzato un incontro culturale che si svolgerà giovedì 22 gennaio alle ore 17,30 alle Cantine Pupillo di contrada Targia, a Siracusa.

Protagonista della conferenza sarà il prof. Carmine Pinto, professore di storia contemporanea, dell’Università di Salerno. Il tema dell’evento sarà “La coscienza sospesa dell’Occidente”, argomento di attualità e di grande interesse, soffermandosi sulle sfide geopolitiche e sui valori del secolo. Dialogheranno con il prof. Pinto il Presidente della Società Siracusana di Storia Patria, prof. Salvatore Santuccio, e l’avv. Sebastiano Grimaldi, dell’Associazione Libero Foro Aretuseo. Previsti interventi di Carmela Pupillo, che ospita la manifestazione, Simonetta Arnone , Dirigente scolastico Istituto Quintiliano, Lucia Sciacca, presidente A.L.F.A.

L’incontro si concluderà con una degustazione del moscato prodotto dalle Cantine Pupillo.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi