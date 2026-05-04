“La creatura del desiderio” di Andrea Camilleri, con la regia di Massimo Venturiello, arriva al teatro di Siracusa

Al Teatro Massimo di Siracusa arriva uno degli spettacoli più intensi della stagione: da venerdì 8 maggio (ore 20), con repliche sabato 9 maggio (ore 21) e domenica 10 maggio (ore 17.30), andrà in scena “La creatura del desiderio” di Andrea Camilleri, con il libero adattamento drammaturgico e la regia di Massimo Venturiello.

Lo spettacolo, prodotto dal Teatro della Città – Centro di Produzione Teatrale, si avvale delle musiche del Quartetto Klezmer (Pasquale Laino, clarinetto; Andrea Pandolfo, tromba; Riccardo Manzi, chitarra; Fabia Salvucci, voce) e della cura tecnica di Andrea Memoli (luci e fonica), dando vita a una potente partitura scenica in cui parola e suono si fondono in un racconto emotivamente travolgente.

Ambientata nel 1912, la vicenda prende avvio un anno dopo la morte di Gustav Mahler e si concentra sulla figura di Alma Mahler, giovane e affascinante vedova, e sul suo incontro con il pittore Oskar Kokoschka. Tra i due nasce una relazione intensa e tormentata, segnata da passione, creatività e una gelosia sempre più soffocante.

Lettere infuocate, fughe e slanci emotivi costruiscono una storia d’amore dirompente che si consuma nell’arco di due anni. Ma l’inquietudine di Alma e l’ossessivo bisogno di possesso di Kokoschka conducono inevitabilmente alla rottura. Devastato dall’abbandono, il pittore parte per la guerra; al suo ritorno, ferito e profondamente segnato, arriverà a commissionare una bambola con le sembianze dell’amata, inquietante simulacro di un amore perduto.

Con questa regia, Massimo Venturiello conferma il suo percorso artistico centrato su una parola scenica viva e musicale, capace di attraversare i grandi testi con rigore e sensibilità contemporanea. Attore di lunga esperienza tra teatro, cinema e televisione, Venturiello ha costruito negli anni un linguaggio registico riconoscibile, fondato sull’intreccio tra narrazione e partitura sonora, dove la musica non è semplice accompagnamento ma elemento strutturale della drammaturgia. In questo spettacolo, la sua direzione esalta la tensione emotiva del testo di Camilleri, trasformandolo in un flusso scenico serrato e immersivo.

“La creatura del desiderio” è un viaggio nelle zone più oscure dell’animo umano, dove il desiderio si trasforma in ossessione e l’amore in controllo. Un testo che, pur affondando le radici nella storia, parla con forza al presente, interrogando le dinamiche contemporanee delle relazioni: il confine sottile tra passione e dominio, il bisogno di possesso, l’incapacità di accettare il rifiuto.

Una vera e propria ballata noir, in cui la musica klezmer non accompagna ma dialoga con la voce, costruendo una struttura ritmica serrata e coinvolgente. Espressionismo e dramma si intrecciano in un vortice narrativo capace di trascinare lo spettatore in una dimensione emotiva intensa e perturbante.

Dopo le repliche siracusane, lo spettacolo proseguirà la sua tournée al Teatro Vitaliano Brancati, dove sarà in scena dal 13 al 17 maggio.