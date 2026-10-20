“La crisi dell’Occidente: il ruolo dell’Europa”: due giorni di approfondimento a Siracusa

Politica · venerdì e sabat0

Da molti anni raccontiamo l’Occidente come una civiltà al tramonto. È una discussione che appassiona molti.

La narrazione di un degrado ha affascinato ciclicamente intellettuali, politici e studiosi. In particolar modo quando Stati Uniti ed Europa hanno vissuto o vivono, come oggi, crisi politiche e sociali importanti e sono attraversati da ondate di forze economiche e culturali di destra o di estrema destra che spingono il mondo occidentale a chiudersi, a guardare indietro piuttosto che al futuro.

Ma è proprio così o è soltanto una narrativa spinta, un’arma in chi ha interesse ad indebolire il modello liberaldemocratico occidentale che sia pure tra mille crisi ha garantito libertà, democrazia, progresso, diritti civili? E l’Europa saprà reagire, riuscirà a fare quel salto di qualità necessario per non rimanere stritolata da Stati Uniti e Cina?

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“Mediterranea, Incontri a Siracusa” ha ideato e promosso una due giorni di approfondimento con studiosi, ambasciatori, giornalisti, esperti a Siracusa. L’iniziativa si terrà venerdì dalle 15,30 e sabato dalle 9,30 nella prestigiosa sede del Siracusa International Institute con Marco Minniti, Lorenzo Guerini, Carmine Masiello, Carl Bildt, Joschka Fischer, Marilisa Palumbo, Alessia Melcangi, Nona Mikhlidze, Michele Valensise, Paolo Magri, Palo Valentino, Paolo Busco, Gianluca Di Feo, Leonardo Bellodi e altri esperti.