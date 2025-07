La cucina come racconto: chef Martin Lazarov nel nuovo documentario di Suruq

Una storia che racchiude un universo: origini macedoni, infanzia in Piemonte, esperienze lavorative a Parigi e ora executive chef nel cuore del Val di Noto. È la storia di Martin Lazarov, protagonista del terzo documentario realizzato da Rockisland Studio per Suruq Magazine, da un’idea di Appress Agency. Dopo aver raccontato un’imprenditrice e un artista, ora la serie si sposta in cucina per concentrarsi su un uomo che ha scelto la Sicilia per esprimere il proprio talento.

Un racconto per immagini che entra nel cuore de Il Principe di Belludia, il ristorante gourmet del resort Il San Corrado di Noto, brand Relais & Châteaux. È qui che chef Lazarov ha saputo fondere la sua visione etica e tecnica: ecosostenibilità, qualità e profonda attenzione al prodotto sono i pilastri della sua arte culinaria.





Tramite le pagine e le immagini di Suruq, Lazarov racconta la sua cucina: che si costruisce giorno dopo giorno tra studio, precisione e una continua spinta verso l’innovazione. Una narrazione che racconta gesti misurati, sguardi concentrati, una brigata che diventa coro silenzioso e parte indispensabile del progetto per offrire una visione inedita di uno dei protagonisti dell’edizione 2025 del magazine dedicato alle eccellenze della Sicilia orientale e delle isole Eolie.