La denuncia dei residenti di via Trapani: “Cantiere fermo e rifiuti nello scavo”. Pronte segnalazioni a Prefettura e Procura

Non si placano le polemiche sul cantiere di Via Trapani. Alcuni residenti hanno inviato una nuova PEC agli uffici comunali per segnalare quello che definiscono un sostanziale stallo dei lavori e il progressivo peggioramento delle condizioni dell’area interessata dagli scavi.

I residenti richiamano una precedente nota del Responsabile Unico del Procedimento, datata 2 aprile 2026, nella quale il Comune aveva assicurato che le attività procedevano con continuità, salvo le inevitabili interruzioni dovute alle condizioni meteorologiche che rendevano impossibili gli scavi archeologici.

Con l’arrivo della stagione estiva e la fine delle piogge, i residenti si aspettavano un’accelerazione del cantiere. Secondo quanto riferiscono nella nuova comunicazione, però, le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza mostrerebbero una presenza dell’impresa esecutrice limitata a circa un giorno di lavoro ogni dieci di inattività.

Nella lettera i firmatari precisano che la loro iniziativa non ha finalità politiche, ma nasce dalla volontà di richiamare l’attenzione sull’efficienza amministrativa e sulla gestione dell’opera pubblica. A loro giudizio, il coordinamento tra progettisti, direzione lavori, impresa appaltatrice e uffici comunali starebbe evidenziando difficoltà nel rispettare i tempi previsti.

Altro punto contestato riguarda la situazione igienico-sanitaria del cantiere. Già nella risposta di aprile il Comune aveva attribuito i rifiuti presenti nello scavo all’inciviltà di soggetti estranei ai lavori, annunciando un’intimazione all’impresa e il coinvolgimento della Polizia Ambientale. Secondo i residenti tuttavia, tali interventi non avrebbero prodotto risultati concreti. I due allegano infatti un reportage fotografico che documenterebbe la presenza di rifiuti all’interno dell’area recintata, definita una vera e propria discarica a cielo aperto, con possibili ripercussioni sul decoro urbano e sulle condizioni igieniche, soprattutto durante il periodo estivo.

Nella PEC viene inoltre richiamata la questione dell’erosione del suolo, tema che – secondo i firmatari – non avrebbe trovato adeguata risposta nella precedente comunicazione dell’amministrazione. I residenti esprimono preoccupazione per possibili dissesti strutturali, ricordando episodi verificatisi in passato nella stessa zona.

Da tutto questo, un ultimatum: se entro sette giorni non saranno avviati interventi concreti per rilanciare il cantiere e rimuovere i rifiuti, annunciano l’intenzione di presentare segnalazioni all’ASP, alla Prefettura e alla Procura della Repubblica. Nella stessa comunicazione auspicano anche che gli organi di informazione continuino a seguire la vicenda, affinché resti alta l’attenzione su quella che definiscono «una significativa vicenda di ordinaria gestione cittadina».