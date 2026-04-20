“La denuncia” in scena al Teatro Massimo di Siracusa: lo spettacolo scritto e diretto da Ivan Cotroneo

Il consenso, il rispetto, la manipolazione, il ricatto emotivo che possono nascondersi dietro un rapporto tra docente e discente. Sono i temi trattati nella pièce La denuncia, scritta e diretta da Ivan Cotroneo e interpretata da Marta Pizzigallo ed Elisabetta Mirra. Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 22 (ore 20) e giovedì 23 (ore 18) aprile al Teatro Massimo di Siracusa per poi spostarsi al Piccolo Teatro di Catania il 24 e il 25 aprile. Le scene sono di Monica Sironi, i costumi di Alberto Moretti, il disegno luci di Gianfilippo Corticelli e le musiche originali di Gabriele Roberto.

Prodotto da Gianpiero Mirra e Daniela De Rosa per Diana Or.i.s. S.r.l, lo spettacolo affronta con rigore e sensibilità temi di stringente attualità partendo da una relazione complessa in cui la seduzione può manifestarsi come strumento maieutico e persuasione intellettuale, ma anche trasformarsi in manipolazione, ricatto emotivo e abuso di potere.

Protagonista è una serrata sfida dialettica tra due donne, appartenenti a età e visioni del mondo diverse, che nel corso della vicenda si rivelano, solo alla fine, più vicine di quanto si possa immaginare. Il tono è quello di un mistero da ricostruire, quasi processuale, che progressivamente si trasforma, con un epilogo sorprendente, in una dichiarazione d’amore.

Il testo, pur radicato nell’attualità, dialoga con la tradizione del teatro contemporaneo, richiamando opere come The Children’s Hour, in cui la discriminazione legata all’orientamento sessuale emerge in forme sottili e destabilizzanti.

Uno spettacolo di forte impatto emotivo e civile, capace di interrogare il pubblico sulle zone d’ombra delle relazioni educative e affettive e di restituire, attraverso il linguaggio teatrale, la complessità del presente.