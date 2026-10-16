La Deputazione della Cappella di Santa Lucia promuove formazione a Canicattini Bagni

Cultura · L'iniziativa

Domenica prossima, 18 ottobre, dalle ore 9.30, nella Villa del Seminario a Canicattini Bagni (Siracusa), nell’ambito degli incontri di formazione spirituale “In dialogo con Lucia” la Deputazione della Cappella di Santa Lucia promuove un momento di comunione, formazione e fraternità.

Il programma prevede alle ore 9.30 l’accoglienza dei partecipanti. Alle ore 10 l’incontro presieduto da mons. Sebastiano Amenta, vicario generale dell’Arcidiocesi di Siracusa. Alle ore 12.00 la celebrazione della santa messa. Alle 13.30 pranzo a sacco. Ogni partecipante potrà portare il proprio pranzo e condividerlo con gli altri. L’incontro terminerà alle 16.30.

“La Deputazione da tempo promuove un ciclo di incontri di formazione spirituale per tutti i devoti. Un’iniziativa che contribuisce a creare un percorso personale e comunitario di cura e diffusione della devozione verso la nostra santa patrona – ha spiegato il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Sebastiano Ricupero -. Domenica sarà anche un momento di festa perchè ci ritroveremo insieme per ascoltare le parole del nostro vicario e per condividere insieme il pranzo”.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

Per informazioni è possibile scrivere un’email a info@deputazionecappelladisantalucia.it