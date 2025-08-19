La difesa del rapper siracusano: “Il mio un personaggio, stima per le forze dell’Ordine, contro di me diffamazione”

Ieri il giorno dell’improvvisa polemica dopo il concerto annullato a Naro, oggi un video sui social a cui affidare la propria posizione e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Samuele Nisi è il giovane rapper siracusano finito al centro delle polemiche per i testi troppo diretti e con parole dirette allo Stato e a rappresentanti delle Forze dell’Ordine. Doveva esibirsi a Naro e il suo concerto è stato annullato dal sindaco. Notizia che è rimbalzata praticamente ovunque e oggi sui social il giovane rapper ha fatto chiarezza.

“Salve a tutti ragazzi – dice – sto facendo questo video perché sono abbastanza amareggiato. Nelle ultime ore penso che abbiate visto quello che mi sta succedendo e che mi sta accadendo. Mi stanno diciamo massacrando, per una serata che dovevo svolgere a Naro, in un event pubblico in una piazza e il sindaco non ha voluto per quello che canto. Ma non sono l’unico che canto queste canzoni, ma ci può stare. ;i stanno facendo non so quanti articoli, vanno a prendere cose del passato che non hanno senso e si appoggiano nel frattempo su questa cosa. Non so quanti articoli, mi state diffamando e vi dovete vergognare: io non ho nulla contro le forze dell’ordine. Le ammiro per quanto fanno. Questo è il mio personaggio è il mio stile, non sono l’unico ve lo ripeto.I o sono un ragazzo pulito, ho 18 anni, non ho avuto una denuncia en on ho avuto problemi con la Legge. Sono un ragazzo per bene”.





Poi respinge le critiche e difende la sua giovane carriera.

“Molte persone scrivono perché sono ignoranti e non sanno quanti sacrifici ci sono dietro. Da 9 anni che vado dietro a tutto gio mi sono creato e poi vado a vedere certe cos che mi danno fastidio. Mesi fa ho rilasciato una dichiarazione in cui dicevo che avrei migliorato il mio linguaggio. Andate a vedere la mia ultima uscita. Ribadisco: non ho nulla contro la Legge e non sono un criminale. Il mio si chiama personaggio, aggiornatevi. Un bacio a tutti e grazie a chi mi sta difendendo”, chiude nel video.