La domenica fuori porta: 3 borghi a meno di un’ora da Siracusa perfetti per una gita

Se cerchi un’idea per una domenica fuori porta, Siracusa offre splendide mete a meno di un’ora di distanza. Borghi autentici, immersi tra paesaggi iblei, antiche tradizioni e gastronomia locale, ideali per scoprire una Sicilia più lenta e genuina.

Ecco tre borghi vicino Siracusa da non perdere: Palazzolo Acreide, Buccheri e Ferla.

Palazzolo Acreide: tra barocco e memoria antica

Nel cuore dei Monti Iblei, Palazzolo Acreide accoglie il visitatore come uno scrigno di arte e storia. È uno dei borghi più suggestivi della Sicilia sud-orientale e custodisce tre anime: l’antico insediamento greco di Akrai, nella parte alta; il borgo medievale con i resti del castello; e il quartiere barocco, rinato dopo il terremoto del 1693.

Passeggiando tra chiese monumentali, palazzi nobiliari e vicoli profumati di zagara, si percepisce l’essenza autentica della Sicilia più profonda. Le feste religiose e le tradizioni popolari rendono Palazzolo viva tutto l’anno, tra processioni, spettacoli e folklore che uniscono la comunità.

Buccheri: tra boschi, avventura e relax

Buccheri vanta il più grande complesso boscato della provincia di Siracusa, con oltre 1.800 ettari di boschi che offrono panorami mozzafiato e aree attrezzate per picnic.

Nel bosco di Santa Maria, puoi percorrere un sentiero panoramico di 7 km tra pini, castagni e roverelle, perfetto per una giornata immersa nella natura.

Per gli amanti del divertimento, Buccheri ospita anche l’unico Parco Avventura degli Iblei, con zipline, ponti tibetani e percorsi sospesi sugli alberi.

Tra le altre attrazioni: le Gole della Stretta, una ludoteca pubblica, campi sportivi e aree fitness, ideali per una gita attiva e rigenerante.

Ferla: la porta di Pantalica

A soli 11 km dalla celebre necropoli di Pantalica, patrimonio UNESCO, Ferla è un piccolo gioiello dove natura e spiritualità convivono. Nel suo territorio si trovano il suggestivo “Palazzo del Principe”, il villaggio bizantino di San Micidario e la necropoli cristiana di San Martino, con ipogei scavati nella roccia e affreschi medievali.

Ferla è oggi anche un laboratorio di innovazione sostenibile: grazie al progetto “Ricicreo Ferla”, il borgo promuove il riciclo creativo e la lotta allo spreco, trasformandosi in un modello di comunità attiva e consapevole.