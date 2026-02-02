Ultime news

La dottoressa di Augusta Tiziana Roggio nominata Cavaliere della Repubblica

Il primo cittadino ha sottolineato come la comunità augustana sia “orgogliosa di Tiziana e di quanti con il loro talento e il loro impegno portano alto il nome di Augusta nel mondo”

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” a Tiziana Roggio, medico originaria di Augusta, per il suo impegno professionale e umanitario che l’ha portata oltre i confini nazionali a prestare soccorso nei contesti più difficili: “per aver portato le proprie professionalità mediche al di là dei confini nazionali, divenendo fonte di speranza per i pazienti delle aree più povere e svantaggiate del mondo”.

Il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare, ha dichiarato di aver sentito personalmente Roggio al telefono per esprime­re la vicinanza della città e l’ha invitata ufficialmente per riceverla in Comune al suo ritorno in città. Nel suo messaggio, il primo cittadino ha sottolineato come la comunità augustana sia “orgogliosa di Tiziana e di quanti con il loro talento e il loro impegno portano alto il nome di Augusta nel mondo”.

La Roggio, 38 anni, è chirurgo plastico e si è distinta per il suo impegno volontario in missioni umanitarie in zone di crisi. In particolare, è stata tra i primi medici italiani a portare assistenza in aree duramente colpite da conflitti e situazioni di severa difficoltà sanitaria. Durante queste missioni ha operato numerosi pazienti, inclusi bambini con ferite gravi, in condizioni spesso estremamente difficili.


