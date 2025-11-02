Là dove riposa il non vissuto: il cimitero dei bambini mai nati a Siracusa

Nel giorno dedicato alla Commemorazione dei defunti, Siracusa News ha voluto dedicare un pensiero ai bambini non nati a causa di interruzioni volontarie della gravidanza o morti subito dopo la nascita. A loro, nel cimitero cittadino, è dedicato uno spazio particolare: un campo silenzioso e commovente, dove la memoria e il dolore si fondono nel segno dell’amore.

Tra le tombe, alcune sono semplici croci senza nome; altre hanno lapidi a forma di cuore, piccoli peluche, giocattoli o scritte che raccontano l’attesa e il dolore di chi ha amato senza poter abbracciare.

In Italia, la normativa distingue tra i diversi casi: per i feti nati morti oltre le 28 settimane di gestazione, la sepoltura è obbligatoria, seguendo la normale procedura prevista per i defunti; per i feti abortiti prima delle 28 settimane, invece, i genitori possono richiedere la sepoltura entro 24 ore alla Asl di riferimento.

Questi “campi dei bambini mai nati” sono nati per offrire un luogo di memoria e raccoglimento, ma anche per garantire dignità a vite spezzate troppo presto.

A Siracusa, quel campo è diventato un luogo dove ogni fiore, ogni giocattolo, ogni candela accesa rappresenta un piccolo gesto per loro. Per loro e per il loro unico soffio di vita.