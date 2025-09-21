La Festa dell’Unità del Pd finisce per spaccarlo. Gerratana: “Gli assenti hanno sempre torto”, Spada: “Segretario non legittimato”

La festa dell’Unità provinciale del Partito Democratico è servita a far litigare (di nuovo e a distanza) le due correnti che convivono (si fa per dire) dentro il partito. Oggi l’ultimo giorno a Rosolini, ieri la serata con ospite il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, venerdì sera la serata d’apertura, durante la quale ai microfoni di Siracusa News il segretario provinciale Piergiorgio Gerratana ha espresso una motivata soddisfazione dopo questi primi mesi alla guida del Pd siracusano. “Abbiamo messo il partito al centro e vogliamo continuare a cercare il consenso in provincia – ha detto -. I primi mesi sono stati dedicati alla ricostruzione, riprendendo i lavori in molti circoli di città. Rimane ancora il circolo di Siracusa città, su cui tanto è stato detto ma su cui adesso registro volontà di superare gli ostacoli”.

Che tra le sedie in piazza Garibaldi e, soprattutto, nel programma degli interventi, manchi una parte del Pd siracusano (il deputato regionale Tiziano Spada, i Giovani Dem e altri ancora), però, se ne sono accorti un po’ tutti. “Questa festa sarà ricordata come la festa più bella di tutta la Sicilia – ha detto Gerratana -. È una festa plurale, con invitati anche esponenti di altri partiti e di varie correnti del Pd. C’è una assenza di una parte del Pd di Siracusa, scelta più o meno legittima e discutibile. Però penso che la Festa dell’Unità serva per porre temi e incontrare le persone, anche nella diversità di veduta e di composizione di un partito. Essere assenti, è sempre un errore”.

Come detto, il riferimento agli assenti è quello alla corrente di cui fa parte anche il deputato regionale Tiziano Spada, da inizio estate sindaco di Solarino. Lui già ieri, a margine dell’inaugurazione del nuovo parco giochi pedagogico, aveva commentato così la Festa in corso di svolgimento a Rosolini.

“La festa – ha detto Spada – è stata organizzata e ha una gestione che noi contestiamo fin dall’inizio. Abbiamo presentato un ricorso sulla legittimazione del segretario provinciale, ed è stata esclusa gran parte del partito di Siracusa. Le recenti vicende del circolo Pd del capoluogo evidenziano chiaramente la deriva presa dal partito con alla guida un segretario non legittimato dalla stessa maggioranza che lo ha eletto. C’è stato uno scontro acceso con la parte viva e fresca del partito, su cui invece bisognerebbe investire. Due figure importanti, il deputato e il segretario dem, erano assenti, e questa è la dimensione politica che si vuole dare. Noi, invece, abbiamo un’altra idea di partito: vogliamo concentrarci sul territorio e sulle azioni concrete da portare avanti per la comunità”.