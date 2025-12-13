La Fiamma di Milano Cortina 2026 mercoledì sarà a Siracusa: passaggio da viale Cadorna a riva Nazario Sauro

Il Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 rappresenta uno dei momenti simbolici più forti verso i Giochi Invernali, perché porta l’ideale olimpico nei territori, ben oltre le sedi di gara. La tappa di Siracusa assume un valore particolare, non solo per il prestigio della città, ma per il messaggio culturale che incarna.

A Siracusa la Fiamma diventa ponte tra identità mediterranea e visione olimpica, tra storia millenaria e futuro. Il passaggio è pensato come un evento pubblico, partecipato, capace di coinvolgere scuole, associazioni sportive, istituzioni e cittadini, trasformando il percorso della torcia in un racconto collettivo.

Il tragitto attraversa luoghi simbolo della città, valorizzando il patrimonio storico e paesaggistico: il centro urbano, il fronte mare, gli spazi più rappresentativi della Siracusa classica e contemporanea. Non è solo una staffetta, ma una narrazione in movimento, in cui sport, cultura e comunità si intrecciano.

In vista di questo appuntamento, il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti ha emesso un’ordinanza che prevede una serie di misure per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e dei partecipanti. Le disposizioni riguardano la circolazione stradale e il divieto di sosta in alcune vie della città, considerato il passaggio da viale Luigi Cadorna a Riva Nazario Sauro.

Nello specifico dalle 16 e fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito veicolare in diverse strade chiave, tra cui: viale Teocrito, nel tratto tra Via del Santuario e Via A. Von Platen e viale Luigi Cadorna, nei tratti tra Via Monfalcone e Viale Teocrito, e tra Viale Teocrito e Via Sofocle. Inoltre, verrà istituito un doppio senso di circolazione in Viale Teocrito, nella bretella laterale che porta al museo “P. Orsi”, solo per il traffico locale.

Dalle 17, al passaggio dei tedofori, ci saranno divieti di transito momentanei in diverse vie, tra cui Viale L. Cadorna, Piazza Euripide e Lungomare di Ortigia. Anche il passaggio del convoglio olimpico richiederà ulteriori restrizioni.

A partire dalle 12 del 17 dicembre, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta in Viale Augusto e in altre vie centrali, fatta eccezione per i veicoli a servizio delle persone con disabilità. Questa misura si applicherà fino alle 20, per garantire che gli spazi siano liberi per l’evento.

La tappa siracusana ha anche una forte valenza educativa. Il Viaggio della Fiamma è tradizionalmente accompagnato da momenti di riflessione sui valori olimpici – rispetto, inclusione, pace, impegno – che a Siracusa trovano terreno fertile grazie alla presenza di un tessuto scolastico e sportivo molto attivo. Non a caso, protagonisti del passaggio sono spesso giovani atleti, volontari, studenti, veri destinatari del messaggio olimpico.

Siracusa viene riconosciuta come città strategica nel racconto nazionale dei Giochi, non per la dimensione sportiva invernale, ma per la sua capacità di rappresentare l’Italia della cultura, del dialogo e dell’accoglienza. È un modo per ribadire che Milano Cortina 2026 non è un evento circoscritto, ma un progetto Paese.

In sintesi, la tappa di Siracusa non è una semplice fermata logistica: è un atto simbolico. La Fiamma che attraversa la città racconta un’idea di Olimpiadi che unisce territori diversi, che mette al centro le persone e che usa lo sport come linguaggio universale. Un passaggio breve nel tempo, ma destinato a lasciare un segno nella memoria collettiva.