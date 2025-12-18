La Fiamma Olimpica illumina Avola: una folla oceanica scrive una pagina storica per la città

Avola ha vissuto una giornata destinata a restare nella memoria collettiva. Il passaggio della Fiamma Olimpica ha trasformato la città in un grande abbraccio di persone, emozioni e valori, regalando al territorio un momento di straordinario prestigio e partecipazione. Una folla oceanica ha accompagnato la Fiamma lungo il suo percorso, riempiendo le strade con entusiasmo, orgoglio e senso di appartenenza. Un’immagine potente di comunità unita, capace di riconoscersi nei valori universali dello sport: impegno, rispetto, pace e condivisione.

“La risposta della città è stata eccezionale – dichiara il sindaco Rossana Cannata –. Avola ha dimostrato di saper vivere i grandi eventi con maturità, passione e profondo senso civico. La partecipazione così numerosa e sentita è il segno di una comunità viva, coesa, orgogliosa della propria identità”. Particolarmente emozionante la presenza del campione olimpico Luigi Busà, figlio di questa terra, che ha saputo incarnare con semplicità e forza il valore dell’appartenenza.

“Luigi – prosegue il sindaco – è un esempio autentico per i nostri giovani: il suo legame con Avola, il suo percorso e il suo messaggio rappresentano ciò che di meglio possiamo trasmettere alle nuove generazioni”. Il passaggio della Fiamma Olimpica non è stato soltanto un evento sportivo, ma un momento di unità e coesione sociale, capace di unire generazioni diverse, famiglie, scuole, associazioni e cittadini in un’unica, grande emozione condivisa.

“Avola – conclude Rossana Cannata – ha scritto una pagina significativa della sua storia recente. Questa giornata resterà come simbolo di ciò che siamo: una città accogliente, orgogliosa, pronta a camminare insieme verso il futuro. Un passaggio che ha lasciato un segno profondo, accendendo non solo una fiamma, ma un sentimento collettivo che continuerà a brillare nel tempo”.