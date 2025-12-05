La Fiamma olimpica in provincia di Siracusa, Cannata: “occasione di identità, educazione e promozione”

“Le Olimpiadi non sono solo un evento sportivo: rappresentano un grande progetto nazionale, una straordinaria occasione di identità, di educazione e di promozione internazionale. Con il nostro Governo Meloni stiamo lavorando perché Milano–Cortina 2026 sia un appuntamento che lasci un’eredità positiva al Paese e ai territori”. Sono le parole del deputato di Fratelli d’Italia, Luca Cannata. Oggi, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio e delle più alte istituzioni, è stato inaugurato il viaggio della Fiamma Olimpica.

Mattarella ha ricordato che “i grandi eventi sportivi fanno aumentare il numero di chi fa sport” e ha definito la torcia “un segno di speranza e di pace” che attraverserà città e comunità del Paese. Un messaggio profondo, che accompagna l’arrivo della Fiamma anche in Sicilia, dove farà tappa dal 15 al 19 dicembre, attraversando la provincia di Siracusa il 17 e 18 dicembre 2025. Mercoledì 17 dicembre, zona sud della provincia (Marzamemi, Portopalo di Capo Passero, Noto, Avola e Siracusa) e giovedì 18 dicembre zona nord (Priolo Gargallo, Augusta, Carlentini e Lentini).

“È un onore poter accogliere la Fiamma Olimpica nei nostri comuni – aggiunge Cannata – È un segno di attenzione verso la Sicilia e conferma che il nostro territorio è parte del grande cammino nazionale che porta alle Olimpiadi del 2026”.

Grande orgoglio per Avola: Luigi Busà, campione olimpico a Tokyo 2020 e simbolo dello sport italiano, sarà tedoforo nella sua città, portando la torcia tra le strade dove è cresciuto. “Un messaggio potentissimo per i nostri giovani, il talento che nasce qui può illuminare il mondo – conclude Cannata -. Le Olimpiadi sono una straordinaria opportunità per promuovere l’Italia, per rafforzare le comunità e per ricordare che lo sport è speranza, pace e futuro. Siracusa sarà anche protagonista”.