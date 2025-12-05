La Fiamma olimpica passa da Siracusa, come cambia la viabilità

Siracusa ospiterà il 17 dicembre 2025 una tappa del prestigioso “Viaggio della Fiamma Olimpica”, un evento che accompagnerà la Fiamma verso i prossimi Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.
In vista di questo appuntamento, il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti ha emesso un’ordinanza che prevede una serie di misure per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e dei partecipanti. Le disposizioni riguardano la circolazione stradale e il divieto di sosta in alcune vie della città.
Nello specifico dalle 16 e fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito veicolare in diverse strade chiave, tra cui: viale Teocrito, nel tratto tra Via del Santuario e Via A. Von Platen e viale Luigi Cadorna, nei tratti tra Via Monfalcone e Viale Teocrito, e tra Viale Teocrito e Via Sofocle.
Inoltre, verrà istituito un doppio senso di circolazione in Viale Teocrito, nella bretella laterale che porta al museo “P. Orsi”, solo per il traffico locale.
Dalle 17, al passaggio dei tedofori, ci saranno divieti di transito momentanei in diverse vie, tra cui Viale L. Cadorna, Piazza Euripide e Lungomare di Ortigia. Anche il passaggio del convoglio olimpico richiederà ulteriori restrizioni.
A partire dalle 12 del 17 dicembre, sarà istituito un divieto di sosta con rimozione coatta in Viale Augusto e in altre vie centrali, fatta eccezione per i veicoli a servizio delle persone con disabilità. Questa misura si applicherà fino alle ore 20, per garantire che gli spazi siano liberi per l’evento.
Il personale della ditta incaricata dal Comune provvederà all’apposizione della segnaletica stradale necessaria e all’interdizione dei tratti stradali coinvolti tramite transenne. Gli Agenti di Polizia Locale saranno presenti per garantire il rispetto delle disposizioni e per gestire eventuali modifiche della circolazione che si rendessero necessarie.
L’amministrazione comunale invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare i propri spostamenti in vista di questa storica manifestazione.