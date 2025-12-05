La Fiamma olimpica passa da Siracusa, come cambia la viabilità

Siracusa ospiterà il 17 dicembre 2025 una tappa del prestigioso “Viaggio della Fiamma Olimpica”, un evento che accompagnerà la Fiamma verso i prossimi Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026.

In vista di questo appuntamento, il Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti ha emesso un’ordinanza che prevede una serie di misure per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini e dei partecipanti. Le disposizioni riguardano la circolazione stradale e il divieto di sosta in alcune vie della città.

Nello specifico dalle 16 e fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di transito veicolare in diverse strade chiave, tra cui: viale Teocrito, nel tratto tra Via del Santuario e Via A. Von Platen e viale Luigi Cadorna, nei tratti tra Via Monfalcone e Viale Teocrito, e tra Viale Teocrito e Via Sofocle.