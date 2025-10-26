La Fidapa Siracusa apre l’anno sociale con il passaggio di consegne al nuovo direttivo

Mercoledì scorso al Grande Albergo Alfeo, la Fidapa sezione di Siracusa ha aperto il proprio anno sociale 2025-2026 con il passaggio delle consegne al nuovo direttivo.

La storica sezione di Siracusa, che ha festeggiato i suoi cinquant’anni nel 2022, ha voluto ribadire il suo rinnovato impegno nel territorio con una cerimonia che ha visto Cristina Gianino, presidente uscente, passare le consegne alla nuova presidente Lucia Barcio, biologa e già docente di Scienze negli istituti superiori. La presidente ha evidenziato nel discorso di apertura i nodi fondamentali del prossimo biennio, in linea con le direttive nazionali e internazionali della Federazione e ha presentato il nuovo Comitato di Presidenza di Sezione, di cui fanno parte la vicepresidente Danila D’Antiochia, la segretaria Federica Cassia, la tesoriera Giovanna Cicero, le consigliere, le revisori dei conti e la rappresentante delle socie Young.

Presenti in sala la presidente del Distretto Sicilia Gandolfa Di Figlia, le presidenti delle sezioni Fidapa di Floridia, Noto, Pachino, Palazzolo, Rosolini, Solarino, la presidente dei Lions Aretusa Elisabetta Mariani, il presidente del Comitato Provinciale UNICEF Alessandro Drago e la past presidente nazionale dell’UNICEF Carmela Pace, la presidente dell’Associazione Amici Casa del Libro Matilde Di Giovanni.