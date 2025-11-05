La fiera del mercoledì di Siracusa perde pezzi, i commercianti: “meno bancarelle, vendite in calo”

È sempre stata una tradizione tutta siracusana, la fiera del mercoledì, appuntamento fisso per generazioni di cittadini e commercianti. Ma oggi, quella che un tempo era una delle fiere più frequentate della provincia, appare molto diversa.

La trasformazione, infatti, non riguarda soltanto il cambio di location, da via Lazio a piazza Sgarlata, ma anche – e soprattutto – il cambio d’atmosfera. Meno affluenza, meno bancarelle, e vendite ormai ridotte al minimo.

“La fiera oggi è vuota”, racconta un commerciante, mentre sistema la sua merce sul banco. “Prima c’erano molte più bancarelle, ora siamo rimasti in pochi”, aggiunge un altro, ricordando con nostalgia gli anni in cui la fiera era un punto di riferimento per tutta Siracusa.

Tutti concordano su un punto: le vendite sono crollate e i ricavi sono sempre più bassi. Il commercio ambulante è messo alla prova da nuove abitudini di consumo, piattaforme online e difficoltà economiche.

E allora, cosa può salvare una tradizione così radicata nella cultura locale?