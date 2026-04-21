La Filas lancia l’appello all’Asp di Siracusa: “Subito stabilità per i lavoratori di Avola e Noto”

La FILAS (Federazione Italiana Lavoratori Ambiente e Servizi) ha inviato una formale sollecitazione all’ASP di Siracusa per richiedere l’immediata applicazione della Legge Regionale n. 199/2025, finalizzata a garantire la stabilità occupazionale ai lavoratori dei presidi ospedalieri di Avola e Noto.

L’iniziativa sindacale nasce dalla preoccupazione per l’imminente scadenza dei contratti di appalto nelle strutture sanitarie del territorio. Secondo la FILAS, è indispensabile dare seguito a quanto previsto dall’articolo 70 della Legge di Bilancio 2026 per restituire dignità e sicurezza professionale a quegli operatori che, negli anni, hanno assicurato l’efficienza dei servizi, con particolare riferimento all’ospedale “G. Di Maria” di Avola.

Il sindacato sottolinea come il personale interessato possieda i requisiti di legge: si tratta di lavoratori reclutati con contratti a tempo determinato o forme flessibili che hanno maturato almeno diciotto mesi di servizio, di cui almeno sei nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2026. Molti di questi operatori sono inoltre in possesso dell’attestato COVID-19.

La FILAS, supportata legalmente dall’Avvocato Giuseppe Rametta, ribadisce l’urgenza di valorizzare le professionalità esistenti, evitando il perpetuarsi di situazioni di precarietà che gravano sulle famiglie. Per risolvere la questione in modo costruttivo, l’organizzazione ha già richiesto l’avvio di un tavolo di raffreddamento presso l’Ispettorato del Lavoro di Siracusa.

L’obiettivo dichiarato è quello di procedere all’internalizzazione del personale, una possibilità che ha già visto manifestazioni di interesse e che la FILAS chiede venga seriamente considerata dall’ASP.

Il Segretario Provinciale, Giuseppe Caruso, ha assicurato che il sindacato continuerà a vigilare con estrema attenzione sull’evolversi della situazione per tutelare i diritti di tutti gli operatori sanitari coinvolti.