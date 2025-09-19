La Flotilla verso Gaza, barche salpate da Portopalo: “Free Palestine”

Sono salpate da Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza, tra bandiere palestinesi, suoni di tromba e al grido di “Free Palestine”.
Nelle acque di Portopalo erano arrivate ieri le 24 barche provenienti dalla Tunisia, tra cui la Familia Medeira e la Alma, riparate dopo l’attacco dei droni.
La flotta, che comprende 18 barche italiane, si ricongiungerà con sei barche che si trovano in Grecia per poi proseguire la navigazione verso Gaza.
