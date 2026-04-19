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La Flottilla torna a Siracusa, oggi mobilitazione per la pace e attesa per il convoglio

Il 23 aprile, è previsto il ritorno della Global Sumud Flotilla

Il 23 aprile, è previsto il ritorno della Global Sumud Flotilla

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Siracusa torna al centro della mobilitazione civile per la pace. Oggi in città una manifestazione partita dalla Marina ha raggiunto piazza Santa Lucia per portare un messaggio di pace: la fine dei conflitti in Palestina, Libano e in tutti i territori segnati dalla guerra.

Quella della Marina è una scelta simbolica visto che lì, il 23 aprile, è previsto il ritorno della Global Sumud Flotilla. In quell’occasione è attesa una grande manifestazione pubblica per salutare le imbarcazioni dirette verso Gaza.

Dopo la partenza da Barcellona il 15 aprile e il progressivo ricongiungimento nel Mediterraneo, il convoglio civile internazionale, che trasporta aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza e che tenta di rompere l’assedio e aprire un corridoio marittimo stabile, tornerà nel porto della città aretusea, snodo centrale della missione, punto di convergenza delle imbarcazioni prima della traversata finale.

Nel pomeriggio del 23 aprile, a partire dalle 17, le barche provenienti dalla Spagna e da altri porti del Mediterraneo attraccheranno alla Marina, dove si uniranno alla flotta italiana. L’arrivo sarà accompagnato da momenti culturali e musicali, incontri pubblici, talk e interventi.

Il giorno successivo, venerdì 24 aprile alle 10, è prevista la partenza ufficiale della Flottilla dal porto di Siracusa verso Gaza.


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