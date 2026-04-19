La Flottilla torna a Siracusa, oggi mobilitazione per la pace e attesa per il convoglio

Siracusa torna al centro della mobilitazione civile per la pace. Oggi in città una manifestazione partita dalla Marina ha raggiunto piazza Santa Lucia per portare un messaggio di pace: la fine dei conflitti in Palestina, Libano e in tutti i territori segnati dalla guerra.

Quella della Marina è una scelta simbolica visto che lì, il 23 aprile, è previsto il ritorno della Global Sumud Flotilla. In quell’occasione è attesa una grande manifestazione pubblica per salutare le imbarcazioni dirette verso Gaza.

Dopo la partenza da Barcellona il 15 aprile e il progressivo ricongiungimento nel Mediterraneo, il convoglio civile internazionale, che trasporta aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza e che tenta di rompere l’assedio e aprire un corridoio marittimo stabile, tornerà nel porto della città aretusea, snodo centrale della missione, punto di convergenza delle imbarcazioni prima della traversata finale.

Nel pomeriggio del 23 aprile, a partire dalle 17, le barche provenienti dalla Spagna e da altri porti del Mediterraneo attraccheranno alla Marina, dove si uniranno alla flotta italiana. L’arrivo sarà accompagnato da momenti culturali e musicali, incontri pubblici, talk e interventi.

Il giorno successivo, venerdì 24 aprile alle 10, è prevista la partenza ufficiale della Flottilla dal porto di Siracusa verso Gaza.