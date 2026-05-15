La Fontana di Diana e il paradosso di Ortigia: l’acqua che incanta i turisti e quella che non arriva ai rubinetti

Ci sono immagini che raccontano una città più di qualsiasi nota, articolo o conferenza stampa. In questi giorni, a Siracusa, una di queste immagini è quella della Fontana di Diana, nel cuore di Ortigia. Gli zampilli d’acqua che avvolgono l’opera di Giulio Moschetti continuano a catturare lo sguardo dei turisti, a riempire fotografie e a restituire l’idea di una città viva, accogliente, scenografica.

Ma basta allontanarsi di pochi metri, pur restando in piazza Archimede, per imbattersi in una realtà completamente diversa: per l’ennesima volta in pochi giorni, il centro storico si ritrova a fare i conti con l’assenza del servizio idrico. Bar, ristoranti, uffici e attività commerciali alle prese con rubinetti a secco e con una situazione che rende difficile persino garantire servizi essenziali ai clienti, come l’utilizzo dei servizi igienici.

Ed è qui che emerge il vero paradosso di Ortigia e la città tutta. Da una parte ciò che si vede: la bellezza, la scenografia urbana, i luoghi simbolo che devono funzionare perché rappresentano il volto della città. Dall’altra ciò che non si vede: reti, condotte, sottoservizi e infrastrutture che da anni convivono con guasti, perdite e disservizi cronici.

È una contraddizione che in fondo racconta molto anche del modo in cui spesso si è costruita la politica locale: attenzione alle opere visibili, agli interventi che producono un impatto immediato e facilmente raccontabile, meno alle fondamenta invisibili su cui però si regge la vita quotidiana di una città. Eppure proprio quelle infrastrutture “invisibili”, nascoste sotto l’asfalto, sono ciò che consente a un territorio di funzionare davvero.

Non è una scoperta recente che la rete idrica siracusana sia in condizioni critiche. Lo sanno i cittadini, lo sanno gli amministratori, lo sa Siam e lo certificano anche i dati. Secondo ISTAT, nel 2024 Siracusa ha registrato una dispersione idrica del 65,2%. Tradotto: su cento litri d’acqua prelevati, poco meno di trentacinque arrivano effettivamente ai rubinetti. Gli altri si perdono lungo il percorso. Chissà dove.

Numeri che da soli raccontano un’emergenza strutturale che avrebbe dovuto trasformarsi da tempo in priorità assoluta. E invece, negli anni, tra ritardi, polemiche e scontri politici, anche il tema dell’acqua è finito spesso ostaggio di una discussione più concentrata sulle appartenenze e le appartenenza che sulle soluzioni. Le dispute sullo statuto, i rallentamenti amministrativi e le tensioni politiche hanno avuto effetti concreti: tra questi anche l’impossibilità di intercettare importanti opportunità di finanziamento, comprese alcune risorse legate al PNRR.

Una battaglia consumata sottotraccia, proprio come le condotte idriche. E forse non è un caso. Perché ciò che non si vede raramente produce consenso. Un’infrastruttura sotterranea non si inaugura con i nastri e difficilmente diventa manifesto elettorale. Ma i problemi, quelli sì, prima o poi riemergono.