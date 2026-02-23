“La Forza in Sella – Punto Zero”, da Siracusa ad Avola le cicliste siciliane fanno rete

Una giornata che è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Le cicliste siciliane “hanno fatto Rete” riunendosi tutte in Piazza Duomo a Siracusa, per celebrare la giornata dedicata al lancio de “La Forza in Sella – Punto Zero”, il progetto che intende valorizzare, ma soprattutto sostenere, il ciclismo femminile isolano e che parte da un’idea del presidente della ASD Siracusa Academy Cycling, Concita Pintaldi.

Erano circa 50 e provenienti da tutta la Sicilia. Fatta eccezione per le cicliste impegnate nelle consuete gare su strada amatoriali, possiamo affermare che Concita Pintaldi è riuscita nell’intento. “Sono veramente felice del risultato ottenuto oggi ” – ci dice una raggiante Concita Pintaldi. “Vedere tutte queste donne e sapere che molte di loro hanno fatto tanta strada per essere qui è qualcosa che mi emoziona, vuol dire che i presupposti per creare la Rete Rosa ci sono tutti”. E c’erano anche i rappresentanti del Comitato Regionale e della provincia di Siracusa di Federciclismo Sicilia, che hanno subito sposato l’iniziativa siracusana, con un altrettanto emozionato Vicepresidente Vicario Calogero Rivituso, che ha voluto sottolineare l’importanza di questa giornata donando la spilla della federazione alla presidentessa della Siracusa Academy Cycling.

Essere un riferimento per le più grandi ed uno stimolo a non mollare per le più giovani. È questo il senso che anima il progetto che parte da Siracusa: “Oggi abbiamo dimostrato che il ciclismo femminile in Sicilia esiste ed è vivo – continua Pintaldi – ha bisogno della giusta visibilità ma soprattutto di un numero maggiore di figure tecniche femminili che seguano le ragazze che fanno agonismo, per sostenerle nei momenti più importanti della loro crescita, personale ed atletica”.

A tirare il gruppo una ciclista d’eccezione, Francesca Selva. Da 8 anni viene in Sicilia per allenarsi al Velodromo di Noto durante il periodo invernale, Francesca Selva è l’esempio di chi ce l’ha fatta in uno sport ancora troppo maschile, ma è anche simbolo di resilienza e perseveranza. Oggi quasi 27enne annovera due campionati italiani nella specialità Criterium Scatto Fisso e una medaglia d’Argento alla Coppa delle Nazioni del 2022.

Una donna che il professionismo su strada l’ha vissuto in Sicilia c’è ed oggi ricopre il ruolo di Tecnico Federale, lei è Daniela Rinaudello e conosce bene il significato di Punto Zero. “Il mio Punto Zero è stato nel 2001. In Sicilia c’era la Nazionale su strada del Tecnico Rosario Fina, li ebbe modo di conoscermi ciclisticamente e mi aiutò a diventare professionista. Ho vissuto un’esperienza che mi ha insegnato tantissimo e che spero di poter trasmettere alle ragazze in qualità di Tecnico Federale”.

Il consigliere Federale Saia “Dalla Sicilia un bel messaggio a tutta l’Italia”

“Porto i saluti del presidente Dagnoni che è a conoscenza di questa giornata”. Il Consigliere Federale Ignazio Saia non è voluto mancare all’evento: “Ancora una volta la Sicilia dimostra di essere avanti lanciando un messaggio a tutta l’Italia. Una giornata simbolica per dare visibilità e gettare le basi di un nuovo corso per il ciclismo femminile in Sicilia. La federazione è sempre lieta di sposare iniziative come questa”.