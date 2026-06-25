La FP Cgil incontra l’ASP di Siracusa: “Attuare l’Atto aziendale e rilanciare gli organismi di governo”

Ripartire dalla piena attuazione dell’Atto aziendale per rafforzare la governance dell’Asp di Siracusa, migliorare la qualità dei servizi sanitari e valorizzare il personale. È la richiesta avanzata dalla FP Cgil nel corso del primo incontro con il commissario straordinario dell’Azienda sanitaria provinciale, Gioacchino Iraci.

Al tavolo erano presenti la segretaria provinciale della Funzione Pubblica Cgil, Sabina Zuccaro, e Antonio Dario Genovese, rappresentante della dirigenza medica della FP Cgil. Un confronto che il sindacato definisce l’avvio di “una nuova stagione di dialogo” con i vertici dell’Asp.

Il nodo principale riguarda la completa attuazione dell’Atto aziendale adottato il 30 dicembre 2019, che, secondo la FP Cgil, presenta ancora numerosi aspetti rimasti inattuati. Nel corso dell’incontro il sindacato ha evidenziato la necessità di completare il percorso previsto dall’atto organizzativo, con particolare riferimento agli strumenti destinati a garantire maggiore coinvolgimento del personale, trasparenza amministrativa e condivisione delle scelte strategiche.

Per la FP Cgil restano infatti da realizzare interventi finalizzati a valorizzare le professionalità interne, responsabilizzare il personale e assicurare una più ampia circolazione delle informazioni sia all’interno dell’azienda sia nei confronti dei cittadini.

Tra le principali criticità segnalate figura la mancata istituzione di alcuni organismi intermedi previsti dall’Atto aziendale e ritenuti fondamentali per il corretto funzionamento dell’ente. Il sindacato ha quindi sollecitato l’attivazione del Collegio di Direzione e del Consiglio dei Sanitari, previsti rispettivamente dagli articoli 25 e 27 dell’Atto aziendale, organismi chiamati a svolgere funzioni di supporto alla direzione strategica e a garantire trasparenza, imparzialità e partecipazione nella gestione dell’Azienda sanitaria.

Secondo la FP Cgil, una governance più strutturata potrebbe produrre effetti positivi non soltanto sull’organizzazione interna ma anche sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle politiche del personale. Il sindacato ritiene infatti che le attuali procedure assunzionali e di gestione delle risorse umane presentino margini di discrezionalità e risultino ancora carenti sotto il profilo del coinvolgimento dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali.

Sul punto, la FP Cgil riferisce di avere riscontrato disponibilità da parte del commissario straordinario Gioacchino Iraci, che avrebbe condiviso la necessità di ridefinire la visione strategica dell’Asp e ascoltato le criticità rappresentate dai dirigenti sanitari e dal personale.

“Abbiamo trovato grande sensibilità da parte del commissario – afferma la segretaria provinciale Sabina Zuccaro – che ha concordato sulla necessità di ridefinire la visione strategica dell’azienda e ha manifestato disponibilità al coinvolgimento e all’ascolto della rappresentanza sindacale“.

Per il sindacato si tratta di un primo segnale positivo, che dovrà però tradursi rapidamente in provvedimenti concreti.

“Restiamo vigili – conclude Zuccaro – per verificare se la voce dei cittadini e dei lavoratori della provincia di Siracusa, espressa attraverso la FP Cgil, troverà nel breve termine un positivo riscontro“.