La giudice De Giovanni lascia il Tribunale di Siracusa: prossimo il trasferimento a Torino

Attualità · palazzo di giustizia

La giudice Ilenia De Giovanni lascerà il Tribunale di Siracusa. Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha approvato il trasferimento al Tribunale di Torino, dove continuerà a svolgere le funzioni di giudice. La decisione arriva dopo il parere favorevole espresso all’unanimità dalla Terza Commissione del Csm.

La richiesta era stata presentata dalla stessa De Giovanni lo scorso 16 ottobre, sulla base delle disposizioni che tutelano l’unità familiare dei magistrati. Il provvedimento è legato al trasferimento del convivente, anch’egli magistrato, destinato al Tribunale di Vercelli – in cui ha preso servizio nella nuova sede il 7 settembre scorso – nell’ambito della procedura per la copertura delle sedi disagiate. Esaminata la documentazione, il Csm ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti normativi per accogliere l’istanza, individuando nel Tribunale di Torino la sede disponibile più vicina a Vercelli, con nove posti vacanti utili al trasferimento.

L’assegnazione è prevista in via temporanea, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con il mantenimento delle medesime funzioni attualmente esercitate a Siracusa. Il via libera del plenum non comporta, tuttavia, un trasferimento immediato. Saranno necessari ulteriori tempi tecnici e burocratici per il perfezionamento del provvedimento e la successiva presa di possesso nella nuova sede.

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La data effettiva del trasferimento non è ancora stata definita e la De Giovanni continuerà dunque a svolgere le proprie funzioni al Tribunale di Siracusa fino al completamento dell’iter amministrativo e all’effettiva decorrenza del trasferimento.