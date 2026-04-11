La Guardia costiera di Siracusa celebra la “Giornata del mare e della Cultura Marinara 2026”

Istituita nel 2017 attraverso una specifica integrazione del Codice della nautica da diporto, l’11 aprile ricorre la “Giornata del mare e della cultura marinara”, che vede anche la Guardia Costiera impegnata nell’obiettivo di promuovere e sviluppare la cultura del mare, intesa come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

Quest’anno, a Siracusa, la “Giornata del mare e della Cultura Marinara” si è celebrata lungo il Foro Italico, nell’area antistante la sede dei Mezzi Navali della Guardia Costiera, dove numerosi alunni dell’Istituto Nautico Rizza hanno incontrato personale militare della Capitaneria di porto e gli equipaggi della Motovedetta CP 323 e dell’unità GC 149, e partecipato ad un corso di arti marinaresche organizzato in banchina.

All’evento ha partecipato anche una rappresentativa della Lega Navale Italiana – Sezione territoriale di Siracusa – e dell’Area Marina protetta del Plemmirio.

Ospiti speciali dell’iniziativa sono stati i 5 cani da salvataggio della Scuola Italiana Cani da Salvataggio (S.I.C.S.) e i loro addestratori, in qualità di operatori volontari di salvataggio, che hanno partecipato attivamente alle esercitazioni tenutesi nello specchio acqueo antistante il Lungomare Alfeo, alla presenza di tutti i partecipanti e di numerosi cittadini e turisti di passaggio.

Nell’esercitazione è stata evidenziata la pronta risposta operativa sia del personale militare imbarcato, che degli operatori S.I.C.S. che, con i loro cani da salvataggio, hanno simulato differenti tecniche di soccorso con recupero dell’uomo in mare sia a bordo della Motovedetta che nell’adiacente spiaggetta Aretusa.

Un’esperienza professionale esaltante, che ha colto nel segno destando particolare interesse negli studenti partecipanti che hanno rivolto numerose domande al personale militare della Guardia Costiera, e in tutti i partecipanti.