La Irem di Siracusa premiata in Campidoglio con l’Alta Onorificenza di Bilancio al Premio Industria Felix ESG

La IREM Spa è nuovamente protagonista sulla scena nazionale dell’impresa italiana. L’azienda di Siracusa, infatti, mercoledì prossimo, 15 ottobre, riceverà l’Alta Onorificenza di Bilancio in occasione della 66a edizione e prima edizione nazionale del Premio Industria Felix ESG – L’Italia sostenibile che compete, che si terrà nella suggestiva Aula Giulio Cesare in Campidoglio, cuore della Roma istituzionale.

L’evento, organizzato da Industria Felix Magazine – periodico di economia e finanza diretto da Michele Montemurro e supplemento de “Il Sole 24 Ore” – in collaborazione con Cerved Rating Agency, Cerved e A.C. Industria Felix, rappresenta uno dei più autorevoli riconoscimenti nazionali dedicati alle imprese italiane che si distinguono per affidabilità finanziaria e best practice di sostenibilità in ambito ESG (Environmental, Social, Governance).

IREM è stata selezionata per la sua solidità economico-finanziaria e per l’impegno nella transizione sostenibile, distinguendosi tra le aziende più virtuose del Paese. La cerimonia, condotta dal direttore del Day Time Rai Angelo Mellone e dalla giornalista del Tg1 Maria Soave, metterà insieme i principali protagonisti del mondo industriale, della finanza, dell’università e delle istituzioni, confermandosi come uno degli eventi più significativi dell’anno in tema di impresa responsabile.

L’iniziativa nasce da un’inchiesta giornalistica condotta da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved Rating Agency, che ha valutato in modo oggettivo i dati ufficiali delle imprese italiane, selezionando quelle che si distinguono per affidabilità gestionale e per il miglior approccio alla sostenibilità ambientale e sociale.

“Il modo di gestire le aziende è ormai cambiato – ha dichiarato Giovanni Musso, Amministratore Delegato di IREM –. Oggi la qualità e l’affidabilità di un’azienda non si misura solo attraverso il profitto, ma anche sull’impatto che un’impresa genera sul territorio, sia dal punto di vista sociale, sia in termini ambientali. La sostenibilità, la buona governance e il benessere collettivo stanno diventando parametri fondamentali di valutazione e crescita. Siamo presenti per la prima volta a questa prestigiosa premiazione ESG che è motivo di orgoglio per tutto il gruppo IREM: un riconoscimento all’impegno di tutto il personale, per far sì che l’azienda possa diventare sempre più sostenibile, visto che i parametri Esg sono diventati uno strumento fondamentale per valutare l’operato delle aziende da parte degli stakeholder.”