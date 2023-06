La Irem Spa di Siracusa tra le imprese più competitive a livello gestionale, affidabili finanziariamente e sostenibili del Sud Italia

C’è anche la Irem Spa di Siracusa tra le 86 le imprese più competitive a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili del Sud Italia (su 389 aziende italiane) che saranno premiate giovedì pomeriggio 29 giugno ad Acaya, in provincia di Lecce, all’Acaya Golf Resort in occasione del 52esimo evento Industria Felix.

L’evento è organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Puglia, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, Università di Foggia, con la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus Innovation, M&L Consulting Group.

Un evento che si terrà alla vigilia dell’uscita nelle migliori edicole italiane di Industria Felix Magazine numero 12, in supplemento facoltativo a Il Sole 24 Ore, con un’inchiesta dal titolo: “L’intelligenza artificiale e il futuro delle imprese“. Saranno pubblicati inoltre i nomi e le foto dei volti delle 389 imprese più competitive premiate nei primi 5 eventi dell’anno a Milano, Torino, Venezia, Napoli e Gallipoli (Le) e i numeri più significativi delle varie inchieste regionali.

A ricevere il prestigioso riconoscimento sarà Giovanni Musso, amministratore delegato della società siracusana, che riceverà un’alta onorificenza di Bilancio con la seguente motivazione: “Migliore grande impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella provincia di Siracusa”.

Irem Spa è stata scelta dal Comitato Scientifico di Industria Felix partendo da un algoritmo vincolante sviluppato da Luiss insieme a Cerver che ha selezionato complessivamente circa 700mila società di capitali con sede legale in Italia.

“Questo premio è un importante riconoscimento – ha detto l’amministratore delegato di Irem e presidente della sezione imprese metalmeccaniche di Confindustria Siracusa, Giovanni Musso – che da una lato ci riempie di orgoglio, e dall’altro sta a testimoniare che Irem rappresenta oggi una realtà industriale italiana grazie a tantissimi anni di positiva gestione, ad un lavoro di squadra, all’impegno dei nostri manager e di tutti i dipendenti che con professionalità affrontano sia in Italia, sia all’estero, l’esecuzione di progetti ad alto contenuto tecnologico raggiungendo performance sempre più elevate. La valorizzazione del capitale umano è un obiettivo fondamentale dell’azienda. Le risorse umane sono considerate come componente essenziale dell’organizzazione dell’impresa, come asset che concorre in maniera determinante alla crescita, alla continuità dell’impresa ed al consolidamento dell’azienda nei mercati internazionali.”