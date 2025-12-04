La Lega Pro accoglie la richiesta di Assostampa e Siracusa Calcio, minuto di silenzio in ricordo di Franco Arria

Accolta dalla Lega Pro di serie C la richiesta avanzata congiuntamente da Assostampa Siracusa e Siracusa Calcio 1924: sabato prossimo, prima dell’avvio del match casalingo degli azzurri contro il Foggia, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del giornalista sportivo Franco Arria.

Il ricordo del giornalista siracusano scomparso qualche giorno fa, si affianca a quello per il tennista Nicola Pietrangeli così come richiesto dal CONI a tutte le discipline sportive.

Franco Arria, cronista e notista sportivo, impegnato per anni sulle pagine del quotidiano La Sicilia e nei programmi di approfondimento della televisione regionale Antenna Sicilia e di quelle locali. Il calcio e il Siracusa Calcio nello specifico, sono stati la materia principale della sua attività.

Per anni riferimento dell’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana, si è fatto promotore della formazione e dell’aggiornamento dei colleghi più giovani organizzando incontri con autorevoli firme del giornalismo sportivo italiano.