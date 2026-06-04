La magia delle note senza tempo arriva nei teatri di Siracusa con musica senza tempo

Un viaggio musicale straordinario che unisce la tradizione classica e la modernità, spaziando dal virtuosismo di Niccolò Paganini alle intense melodie di Sergej Rachmaninov, fino alle indimenticabili colonne sonore di John Williams.

Il concerto propone una selezione di brani famosissimi e amati da sempre, con l’obiettivo dichiarato di emozionare e accontentare ogni tipo di pubblico.

È questo il cuore dei due prestigiosi appuntamenti in programma venerdì 5 e sabato 6 giugno, promossi nell’ambito dell’iniziativa “Il Parco per la città” e organizzati dal Parco Archeologico di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

​“I Bis” del duo Mazzamuto-Micieli, con i maestri Marco Mazzamuto al violino e Ruben Micieli al pianoforte, sono in programma venerdì 5 giugno, alle 19, al Teatro Tina Di Lorenzo di Noto, nel concerto organizzato in collaborazione con la Regione Siciliana, il Comune di Noto e la Fondazione Tina Di Lorenzo; e sabato 6 giugno, sempre alle 19, al Teatro Garibaldi di Avola nella serata organizzata insieme alla Regione Siciliana e al Comune di Avola.

​”L’iniziativa “Il Parco per la città” – afferma l’Arch. Carmelo Bennardo, Direttore del Parco Archeologico – nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il patrimonio culturale e le comunità del territorio, creando occasioni di incontro, partecipazione e crescita culturale. La collaborazione con le amministrazioni locali e con le principali istituzioni culturali ci consente di portare nei teatri e nei luoghi della cultura eventi di grande prestigio, contribuendo alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della nostra provincia. La musica, linguaggio universale per eccellenza, diventa così uno strumento di dialogo e condivisione, capace di coinvolgere cittadini e visitatori in un percorso comune di conoscenza e bellezza”

​Un programma ricco e variegato guiderà il pubblico in un viaggio musicale attraverso pagine immortali del repertorio classico e non solo: dalla Spanish Dance di De Falla alla Danza Slava op. 72 n. 2 di Dvořák, dall’ op. 25 n. 1 di Chopin (nell’arrangiamento di Ruben Micieli) a La Campanella di Paganini, fino alla celebre Variazione 18 della Rapsodia su tema di Paganini di Rachmaninov.

La seconda parte del programma si apre alle suggestioni del tango con il Libertango di Piazzolla e Por una Cabeza di Gardel, per proseguire con le colonne sonore di Forrest Gump di Alan Silvestri e Schindler’s List di John Williams, Il Cigno di Saint-Saëns nell’arrangiamento di Heifetz e la Carmen-Phantasie op. 66 di Drdla.

​Marco Mazzamuto, violinista catanese classe 1995, vanta primi primi in concorsi internazionali di rilievo come il “Grand Prize Virtuoso” di Salisburgo e l’International Moscow Music Competition. Si è esibito in prestigiose sale europee e ricopre il ruolo di Primo Violino di Spalla in importanti orchestre italiane.

​Ruben Micieli, pianista, direttore d’orchestra e compositore, è tra i musicisti italiani più affermati sulla scena internazionale: secondo premio al Concorso Liszt di Weimar-Bayreuth, premiato al Maria Canals di Barcellona e protagonista al Concorso Chopin di Varsavia 2025, ha debuttato alla Filarmonica di Berlino nel 2026 con all’attivo incisioni per etichette quali Naxos e KNS Classical.

“Con questi due appuntamenti – afferma il Direttore Artistico Ing. Carmelo Ruiz – desideriamo offrire al pubblico un’esperienza musicale di altissimo livello, affidata a due interpreti siciliani che rappresentano oggi un’eccellenza riconosciuta anche a livello internazionale. Il programma de “I Bis” è stato concepito come un viaggio emozionale capace di attraversare epoche, stili e sensibilità diverse, dal grande repertorio classico alle colonne sonore che hanno segnato l’immaginario collettivo. La presenza di artisti come Marco Mazzamuto e Ruben Micieli testimonia la volontà di proporre eventi culturali di qualità, accessibili a tutti e capaci di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla musica d’autore”.

​L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.