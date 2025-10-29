La maledizione del Castello Maniace di Siracusa: la storia del fantasma che vaga ancora tra le sue mura

Volgendo le spalle alla celebre Fontana Aretusa, lo sguardo si posa subito sulla possente mole del Castello Maniace, sulla punta estrema dell’isola di Ortigia. È uno dei monumenti più emblematici del periodo svevo e, al contempo, uno dei più avvolti nel mistero.

Sebbene la tradizione parli di precedenti fortificazioni, gli scavi recenti non hanno rilevato tracce certe del fortilizio antecedente al maniero che prende il nome da Giorgio Maniace, il condottiero bizantino che riconquistò la città nel 1038. È plausibile che le profonde escavazioni fatte in epoca sveva per le nuove fondamenta abbiano cancellato ogni vestigio.

Cosa era davvero il Maniace?

L’architettura militare è una disciplina che lascia memoria: non sposta strutture da un sito all’altro. Ed è proprio attraverso questo sguardo critico che emergono dubbi profondi sulle funzioni originarie del Castello Maniace.

Mancanza di piazza d’armi

Un elemento che sorprende è l’assenza del baglio, lo spazio interno destinato alle manovre delle macchine d’assedio (catapulte, trabucchi). In più, le torri — dotate di stretti vani scala — risultano scarsamente utilizzabili per finalità difensive vere.

Sala ipostila senza struttura difensiva

L’interno del castello mostra una grande sala ipostila con crociere e colonne e un cortile centrale, ma non elementi dedicati alla resistenza attiva: nessuna struttura abitativa significativa, nessun deposito per viveri o munizioni.

Questi elementi fanno supporre che, pur essendo stato rimaneggiato nei secoli con funzioni difensive, il Maniace possedesse anche — o forse inizialmente — una vocazione strettamente rappresentativa o simbolica.

Il Castello nella storia reale e politica

Nel corso dei secoli la storia del Maniace si intreccia con quella di Siracusa e delle grandi casate regnanti: Federico II vi fece edificare il castello tra il 1232 e il 1240, affidando i lavori all’architetto Riccardo da Lentini. Federico vi firmò il rescritto per la fondazione dell’Università di Napoli. Nel 1288 il re Pietro d’Aragona vi soggiornò con la famiglia; nel 1321, Federico II d’Aragona vi convocò il Parlamento siciliano. Durante il periodo in cui Siracusa fu sede della Camera Reginale (1305 – 1536), il castello ospitò regine come Costanza, Maria, Bianca e Germana de Foix. Nel 1540 vi alloggiò Andrea Doria durante la spedizione di Carlo V.

Con il passare del tempo il castello subì trasformazioni drastiche: da residenza e fortezza a caserma, prigione e deposito. Le esigenze militari del XVI secolo spinsero sostanziali opere difensive: batterie, polveriere, casematte furono aggiunte o adattate.

Distruzioni, terremoti e restauro

Nel corso dei secoli il Maniace ha dovuto affrontare eventi distruttivi che ne hanno mutato l’aspetto: i terremoti del 1542 e del 1693 causarono gravi danni.

Nel 1704, un’esplosione nella polveriera distrusse il torrione nord-ovest e parte della cinta muraria. Nel corso degli anni sono state realizzate numerose opere di restauro (1994, 2001, 2013) per recuperarne lo splendore e liberare gli spazi interni da aggiunte successive.

Oggi, il Maniace si presenta come uno spazio architettonico complesso, in cui l’antico gotico svevo convive con tracce islamiche, bizantine e soluzioni ispirate all’arte cistercense.

Leggende, simbolismi e il fantasma della dama

Tra storie documentate e suggestioni popolari, il Castello Maniace è avvolto in leggende che ne accrescono il fascino:

Si narra che ogni notte una misteriosa dama in abiti settecenteschi si aggiri nelle stanze del castello, vittima di un amore infelice. Alcuni dicono che gocce di sangue cadano dal soffitto, altri che passi echeggino nella notte.

Nel 1448, un episodio cruente: Giovanni Ventimiglia, ospitando un banchetto nel castello, fece giustiziare i convitati accusati di tradimento. Da questo fatto nacque una forte aura di morte e mistero.

Il portale e le torri sono carichi di simbolismi: stemmi imperiali, colonne d’Ercole, elementi decorativi che riflettono l’intento di comunicare potere e centralità.