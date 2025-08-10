La mamma di Stefano Argentino: “lo stato italiano ha fallito”

“In carcere si ci va per scontare una pena, non per morire. Ancora una volta lo stato italiano ha fallito”.

Queste le parole di Daniela, mamma di Stefano Argentino in esclusiva al Tg 5. Argentino è stato trovato senza vita lo scorso 6 agosto: sembra che si sia allontanato dagli altri detenuti e poi è stato ritrovato morto dagli agenti della polizia penitenziaria.





Il giovane, collega di università di Sara Campanella, era stato arrestato la sera stessa della tragica morte della ragazza, accoltellata all’uscita del Policlinico dove seguiva una lezione. I carabinieri lo avevano rintracciato a Noto. Il giovane aveva confessato di averla uccisa. La procura aveva chiesto il rito immediato, contestando l’omicidio con l’aggravante della premeditazione e della crudeltà. L’udienza era fissata per il 10 settembre.

“Nonostante il mio grande dolore nel triste momento, io ci tengo, a ricordare soprattutto che Stefano ha sempre manifestato il pensiero del suicidio, che io ho cercato di evitare fino a quando ho potuto. – dice la mamma di Stefano – Come sanno alla casa circondariale di Messina ha fatto dei digiuni di 5 giorni, poi ha ripreso, poi di nuovo ha fatto qualche altro digiuno. Poi c’è stato 17 giorni senza bere completamente acqua, infatti è andato a finire in infermeria proprio per disidratazione e fu appunto idratato. E poi ci sono state delle violenze psicologiche, mi riferisco alla tv in camera dove parlava della cronaca riguardante Stefano e Sara. Sentire queste cose davanti agli altri è stato pesante, molto pesante. E poi vorrei dire anche un’altra cosa. Sono rimasto scioccata dal Gip per aver rigettato, non aver dato a Stefano la possibilità di una perizia psichiatrica perché non costava niente dare la possibilità a Stefano. E poi un medico avrebbe stabilito e valutato se Stefano meritava la perizia o se non ce n’era di bisogno”

Per la morte di Argentino in sette sono stati iscritti al registro degli indagati