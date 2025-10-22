La mensa del più grande data center in Europa di Google gestita da un’azienda siracusana

La tradizione gastronomica siracusana conquista il cuore dell’Europa tecnologica. La Aretusa International, società dal “cuore” interamente siracusano, fondata e diretta da Gaetano, Giancarlo e Graziano Cutrufo oltre a Giuseppe Basile, si è aggiudicata la gestione della mensa del nuovo data center Google di Farciennes, in Belgio. Un progetto di lungo periodo – con attività operative previste fino al 2028/2029 – del valore complessivo superiore ai 15 milioni di euro.

Il cantiere di Farciennes, che riunisce maestranze provenienti da sette diverse nazionalità, rappresenta una delle più imponenti opere digitali attualmente in corso in Europa. Google ha infatti investito oltre un miliardo di euro per la realizzazione di questa infrastruttura strategica, destinata a diventare uno dei poli tecnologici più avanzati del continente. Per Aretusa International, si tratta di una nuova tappa di crescita dopo l’esperienza maturata nel progetto MOL di Tiszaújváros, in Ungheria.

“Lavorare per Google in quello che oggi è il data center più grande d’Europa è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione – spiegano i fratelli Cutrufo e Giuseppe Basile –. La nostra storia, fatta di anni di esperienza nella gestione del personale e nei servizi di supporto, ci ha permesso di costruire un know-how solido che da semplici subappaltatori ci ha portato a diventare una realtà indipendente, partner di alcune delle più grandi multinazionali”.

Per il colosso di Mountain View, Aretusa International ha allestito una mensa in grado di fornire circa 2.000 pasti al giorno, sette giorni su sette – tutti rigorosamente serviti negli spazi della mensa stessa – garantendo qualità e varietà nel pieno rispetto delle esigenze di un ambiente di lavoro internazionale.

“Ovviamente – aggiungono – sia noi, sia la nostra azienda conserviamo un forte imprinting siracusano. Lo chef Daniele Ippolito, insieme con numerosi collaboratori, proviene da Siracusa e dalla Sicilia. È un modo per portare un po’ della nostra tradizione e della nostra identità anche nei luoghi dell’innovazione globale”.