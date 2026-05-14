“La mia tesi per la mia città”: il Comune di Siracusa apre una chiamata pubblica rivolta ai giovani laureati

L’assessorato alle Politiche giovanili del Comune di Siracusa, nell’ambito delle attività di Siracusa Città Educativa, promuove l’iniziativa “La mia tesi per la mia città”, un nuovo progetto dedicato ai giovani laureati che hanno sviluppato tesi, studi e proposte progettuali legate al territorio siracusano.

Attraverso una chiamata pubblica, il Comune di Siracusa invita i giovani laureati degli ultimi anni a candidare il proprio lavoro accademico per presentarlo pubblicamente all’Urban Center di Via Nino Bixio. Ogni mese verrà selezionata una tesi che sarà al centro di un incontro pubblico aperto alla città, durante il quale il giovane autore potrà esporre idee, analisi e proposte davanti a cittadini, tecnici, professionisti, associazioni e rappresentanti istituzionali.

L’Urban Center si conferma così un hub di partecipazione e laboratorio civico, uno spazio dinamico dove il sapere universitario incontra la città reale, favorendo confronto, innovazione e cittadinanza attiva. Il progetto nasce con l’obiettivo di valorizzare le competenze dei giovani e costruire un ponte stabile tra università, istituzioni e territorio, creando un archivio pubblico di idee e progettualità utili allo sviluppo di Siracusa.

“Abbiamo giovani siracusani preparati e competenti che meritano di essere ascoltati” – dichiara Marco Zappulla, assessore alle Politiche Sociali e Giovanili con delega a Città Educativa – “Troppo spesso sviluppano idee di grande valore che restano chiuse nei cassetti o dentro le università. Noi vogliamo portarle fuori, nei luoghi della partecipazione e del confronto pubblico. Per un giovane poter raccontare il proprio lavoro davanti a istituzioni, tecnici, professionisti, associazioni e aziende rappresenta già un importante momento di crescita, riconoscimento e confronto concreto con il territorio. Significa dare valore ad anni di studio e mettere quelle competenze a disposizione della comunità. L’Urban Center deve diventare sempre più un hub civico e culturale aperto ai giovani: un laboratorio permanente dove le idee possono incontrare chi amministra, chi progetta e chi investe. Vogliamo creare occasioni vere, non eventi simbolici. Anche da una tesi universitaria può nascere un progetto utile, un’opportunità professionale o una collaborazione concreta”.

Il ciclo di incontri si concluderà annualmente con la “Giornata delle Idee”, evento finale dedicato alla presentazione dei progetti più innovativi emersi durante il percorso.

Per candidarsi ed esporre la propria tesi, è necessario inviare una richiesta all’indirizzo e-mail cittaeducativa@comune.siracusa.it allegando una relazione descrittiva della tesi che si intende raccontare alla città.