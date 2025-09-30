La migliore pizzeria di Sicilia? Secondo Pizza Awards Italia è a Siracusa

La città aretusea sale sul podio della grande pizza italiana: la pizzeria “Piano B” di Friedrich Schmuck è stata premiata come migliore pizzeria di tutta la Sicilia ai Pizza Awards Italia 2025, la più importante manifestazione nazionale dedicata all’arte bianca, svoltasi ieri a Roma.

Il riconoscimento, assegnato nell’ambito della quarta edizione degli Oscar della Pizza, conferma così Siracusa sotto i riflettori della gastronomia nazionale, confermando il ruolo crescente della città non solo come meta turistica ma anche come punto di riferimento nel panorama enogastronomico.

“Siamo felicissimi di questo importante riconoscimento, ma non ci montiamo la testa: profilo basso e lavoro quotidiano sono da sempre il nostro modus operandi. Un sincero grazie a tutti i nostri affezionati clienti, per la fiducia che continuano a dimostrarci anno dopo anno”, le prime dichiarazioni del Piano B.

Ai Pizza Awards Italia 2025 sono stati assegnati complessivamente 43 premi tra categorie nazionali e regionali. A primeggiare in Italia è stata la pizzeria Pepe in Grani di Franco Pepe, incoronata come miglior pizzeria del Paese, ma per la Sicilia il titolo è andato proprio a Piano B, che ha superato colleghi e concorrenti da ogni angolo dell’isola.

La giornata ha visto anche la Pizza Conference, momento di confronto su temi come innovazione, sostenibilità del prezzo e il ruolo del pizzaiolo contemporaneo.