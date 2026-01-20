La nave ONG “Rescue People” rompe gli ormeggi e si adagia sul fondo al porto di Augusta

Questa notte, nonostante i rinforzi e le precauzioni, la nave ONG “Rescue People” ormeggiata al Porto Xifonio di Augusta, a causa delle condizioni meteo particolarmente difficili, ha rotto gli ormeggi e ha scarrocciato all’esterno dell’imboccatura del porticciolo, finendo adagiata sul fondo.

Il forte vento da nord-est e il mare agitato hanno reso impossibile il mantenimento degli ormeggi. Tuttavia, fortunatamente, secondo la Capitaneria di Porto, non si prevedono ulteriori problematiche a causa della stabilità della nave. Al momento, l’unità risulta ferma e senza equipaggio, quindi non ci sono rischi per la sicurezza delle persone a bordo, visto che la nave è priva di personale.

Le forze della Guardia costiera sono attivamente impegnate a monitorare la situazione e a compiere tutti gli adempimenti necessari nei confronti dell’armatore e dei responsabili della nave. Nonostante le condizioni difficili, al momento non sono previsti tentativi di recupero dell’unità prima di giovedì, quando le condizioni meteo potrebbero permettere un’operazione sicura.

Data l’imprevedibilità delle condizioni meteo, le previsioni potrebbero cambiare in qualsiasi momento. In caso di evoluzioni improvvise, si procederà con le necessarie valutazioni per garantire la sicurezza del recupero. La situazione rimane sotto stretta osservazione, in continuo monitoraggio sull’evolversi delle condizioni meteo per determinare il momento più opportuno per il recupero della nave e per evitare possibili pericoli.