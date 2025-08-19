La Norwegian Epic attracca a Siracusa: prossima tappa a ottobre

La maestosa Norwegian Epic, una delle navi ammiraglie della compagnia Norwegian Cruise Line, ha fatto scalo questa mattina al porto di Siracusa, dove resterà fino al pomeriggio. Un arrivo previsto all’interno di una crociera di 10 giorni nel Mediterraneo con partenza e rientro a Civitavecchia.

Con oltre 4.100 passeggeri e una dotazione di servizi che spazia da ristoranti tematici a spettacoli Broadway, parchi acquatici e spa, la Epic si rivolge a un target eterogeneo: famiglie, coppie e viaggiatori internazionali alla ricerca di comfort e intrattenimento di alto livello.





L’itinerario tocca alcune delle destinazioni più rinomate del Mediterraneo orientale, tra cui Santorini, Atene, Mykonos, Valletta, Napoli e Livorno. Non è la prima volta che la nave sceglie Siracusa come porto e il legame con la città si conferma anche per l’autunno, con una nuova tappa programmata il 21 ottobre 2025.

Quanto ai costi, una cabina interna per questi itinerari parte da circa 1.200 dollari a persona in doppia, con promozioni che includono pacchetti bevande, Wi-Fi e altri servizi esclusivi.