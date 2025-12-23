“La nuova era della Medicina Trasfusionale”, incontro promosso dall’Avis di Siracusa

Si è svolto a Siracusa, venerdì 12 dicembre, presso la sala dell’Urban Center, il 20° appuntamento di aggiornamento annuale promosso dall’AVIS comunale, dedicato a un tema di grande attualità e rilevanza strategica per il sistema sanitario: “La nuova era della medicina trasfusionale: tra dinamica demografica, innovazione tecnologica e sfide organizzative”.

Una giornata di studi di alto profilo scientifico che ha riunito associazionismo, istituzioni sanitarie, professionisti e mondo della ricerca, offrendo un confronto approfondito sulle prospettive future della medicina trasfusionale, tra cambiamenti demografici, nuove tecnologie e sostenibilità organizzativa.

Ad aprire i lavori sono stati il presidente dell’AVIS comunale, Amm. Tedone, la presidente provinciale, dott.ssa Pretalito, il direttore sanitario dell’ASP di Siracusa, dott. Madonia, e il presidente regionale AVIS, avv. Calafiore. Il tavolo dei relatori, moderato dalla dott.ssa Maria Carmela Pagano e dal dott. Dario Genovese, ha visto alternarsi numerosi esperti che hanno affrontato i temi della sicurezza, della qualità e della tenuta del sistema sangue in Italia.

La prima relazione, affidata alla dott.ssa Maria Luisa Ventura, ha offerto una puntuale analisi dei dati regionali siciliani. A seguire, il dott. Marletta ha introdotto quello che si è rivelato il filo conduttore dell’intera giornata: l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulle SOHO (Substances of Human Origin) nelle Unità di Raccolta, prevista per giugno 2027. Un tema approfondito successivamente dagli interventi dei dottori Spedale, Costantino, Di Raimondo e De Angelis.

Sempre in riferimento alla direttiva SOHO, il dott. La Raja ha aperto il focus sull’impiego dell’intelligenza artificiale nella donazione del sangue, illustrata sotto il profilo tecnico dall’ingegnere Cannemi e analizzata dal punto di vista sociale dal professor Pira. A chiudere gli interventi, il dott. Alessi, che ha sottolineato l’importanza dell’analisi dei rischi nella gestione delle unità di raccolta sangue.

Tra i relatori anche la dott.ssa Elisa Donato, ricercatrice originaria di Grotte (Agrigento), attualmente impegnata presso la Croce Rossa Tedesca (DRK) di Francoforte sul Meno, nel Dipartimento di Terapia Cellulare del Servizio Trasfusionale. Il suo intervento, dal titolo “Effetti della donazione di sangue sulle cellule staminali emopoietiche”, ha illustrato i risultati preliminari di uno studio in corso condotto dal Francis Crick Institute di Londra in collaborazione con università tedesche e spagnole. La relazione ha evidenziato come la donazione influisca sulla biologia delle cellule staminali del sangue, fornendo indicazioni fondamentali per garantire protocolli sempre più sicuri per donatori e riceventi.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’intera squadra dell’AVIS comunale, composta da volontari e dipendenti, che ha contribuito alla riuscita dell’incontro, così come a tutti i relatori intervenuti, che con competenza e senso di appartenenza hanno rafforzato la diffusione della cultura del dono.

Con questo appuntamento si conclude il ciclo di formazione continua dedicato al personale delle unità di raccolta e dei servizi trasfusionali. Un ringraziamento speciale, infine, è stato rivolto agli oltre 5.000 soci donatori della provincia di Siracusa, che incarnano quotidianamente l’etica del dono come valore fondante: non una semplice dichiarazione di principio, ma una scelta concreta di solidarietà, responsabilità e fiducia nella vita.