“La nuova marina di Siracusa” prende forma, le immagini dello Sbarcadero

Procedono a buon ritmo i lavori di riqualificazione dello Sbarcadero di Santa Lucia, a Siracusa, nell’area del Porto Lachio, uno dei progetti più ambiziosi del Comune dal valore complessivo di circa 3,3 milioni di euro. Dopo una prima fase segnata da alcune lungaggini dovute alla presenza nell’area della piazza, di sottoservizi che non erano stati collocati alle giuste quote e senza che fossero riportate nelle planimetrie, il cantiere adesso è pienamente operativo e l’area comincia a mostrare la fisionomia della futura “Marina della città”, come l’ha definita a più riprese l’amministrazione comunale.

Il progetto prevede il completo rifacimento della pavimentazione del piazzale con l’inserimento di nuove aree verdi, illuminazione pubblica, panchine e arredi urbani, per restituire alla zona un volto più accogliente. Nel progetto (ed è già ben visibile) è prevista anche la realizzazione di una passeggiata alberata larga sei metri che ha sostituito il vecchio marciapiede, largo poco più di un metro, oltre all’abbassamento del muretto sul mare per restituire ai cittadini la vista sullo specchio d’acqua.

L’intera area dello Sbarcadero sarà pedonalizzata e pavimentata in pietra locale. Tuttavia, una parte della superficie sarà carrabile, con percorsi ben delimitati, per garantire la sicurezza dei pedoni e consentire al tempo stesso l’accesso ai mezzi autorizzati, come i fornitori delle attività commerciali, le persone con disabilità e i diportisti che dovranno mettere in mare le proprie imbarcazioni o la navetta estiva che collegherà al solarium comunale.

La piazza, una volta completata, potrà nuovamente accogliere i dehor delle attività esistenti e sarà collegata a Riviera Dionisio il Grande attraverso una rampa con scalini e aiuole, che consentirà di raggiungere facilmente la zona anche con il trasporto pubblico locale (in quella zona dovrebbe essere istituita una fermata ad hoc).

Attualmente l’intera zona è interdetta al traffico, con accesso consentito soltanto ai residenti e ai titolari delle attività commerciali, mentre i primi dehor sono stati già smontati per consentire l’avvio dei lavori di pavimentazione nella porzione restante della piazza.

Un’ulteriore novità riguarda la realizzazione di un nuovo tratto di strada pubblica che permetterà di raggiungere Riva Porto Lachio direttamente da viale Regina Margherita, pur mantenendo l’accesso da via dello Sbarcadero di Santa Lucia. Lungo la nuova arteria saranno ricavati circa 50 posti auto, disposti sul lato sinistro della carreggiata per tutta la sua lunghezza.